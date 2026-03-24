Primăria Bucureşti anunţă că le-a dat "parcagiilor" amenzi în valoare de 22.000 lei. Ce pot face şoferii care sunt abordaţi de aceştia

Primaria Capitalei anunţă că încearcă să combată un fenomen de „cerșetorie mascată” în oraş, cel al "parcagiilor" care cer bani şoferilor. "Poliția Locală a Municipiului București a intensificat acțiunile de patrulare pentru a descuraja flagelul, în toate zonele de pe Inelul median, cu precădere în zona centrală a Bucureștiului. 100 de amenzi, în valoare de 22.000 de lei, pentru parcagii", a transmis instituţia, precizând şi că şoferii care se lovesc de acest fenomen pot suna la Dispecerat - 021/9752.

La:

Sala Palatului;

Ateneul Român;

Curtea de Apel

Tribunalul București;

Spitalul Universitar;

Stadionul Dinamo;

Piața Națiunile Unite;

Palatul CEC.

Ciucu vrea şi îndepărtarea graffiti-ului de pe clădiri

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a solicitat luni, „imperativ”, modificarea rapidă a legislației pentru a permite intervenția eficientă a Primăriei Generale în vederea igienizării arterelor din zona centrală a Bucureștiului, prin îndepărtarea graffiti-ului și a afișelor de pe clădirile de patrimoniu.

Edilul a participat la o dezbatere publică organizată la ARCUB, alături de ministrul Culturii, Andras Istvan Demeter, parlamentari, primari și viceprimari de sector, reprezentanți ai Comisiei Naționale a Monumentelor, ai Institutului Național al Patrimoniului, ai Ordinului Arhitecților și ai ONG-urilor din domeniu. Tema discuției a fost: „Graffiti, o boală grea a Bucureștiului. Cum o tratăm?”.