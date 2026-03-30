Primăria Bucureşti avertizează că a găsit coduri QR false lipite pe parcometre, în centru: Datele dvs. bancare pot fi compromise

Primăria Capitalei a transmis, luni, că, în zona Pieţei Unirii, a găsit stickere cu coduri QR false, lipite pe parcometre, şi i-a avertizat pe şoferi că "accesarea lor vă duce către o pagină falsă, care imită interfața oficială. Acolo vi se cer datele cardului, însă datele dvs. bancare pot fi compromise". Instituţia aminteşte că "parcometrele nu au și nu folosesc coduri QR pentru plată".

"Atenţie la codurile QR de pe unele parcometre! Sunt FALSE și vă pot lăsa fără bani. Parcometrele NU au și NU folosesc coduri QR pentru plată.

În zona Unirii, au fost identificate stickere cu coduri QR FALSE, lipite pe parcometre. Accesarea lor vă duce către o pagină falsă, care imită interfața oficială. Acolo vi se cer datele cardului (număr, dată expirare, CVC), însă:

plata NU este procesată

parcarea NU este achitată

datele dvs. bancare pot fi compromise

Împreună cu autoritățile competente, am demarat demersuri pentru identificarea și sancționarea persoanelor responsabile, precum și pentru îndepărtarea acestor stickere frauduloase.

Cum vă protejați:

NU scanați coduri QR de pe parcometre

Folosiți doar metodele oficiale de plată:

SMS Aplicația mobilă Parking București Aplicația parteneră AmParcat Aplicația parteneră Qport Parcometre Cash la stații SelfPay Platforma online abonamente cmpb.ro".

Instituţia le-a recomandat şoferilor şi să nu-i încurajeze pe "parcagii".

"NU încurajaţi parcagiii

De asemenea, țineți cont că nu mai există persoane autorizate care să încaseze tariful de parcare. Compania Municipală Parking București a renunțat la încasatori.

Parcagii practică un fel de „cerșetorie mascată” și șantaj, astfel că Poliția Locală a Municipiului București este cu ochii pe ei. Nu le dați bani! Dacă îi vedeți, sunați la 021/9752, dispeceratul Poliției Locale!", a mai comunicat Primăria Capitalei.