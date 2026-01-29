Răsturnare de situaţie în cazul accidentului în care au murit 7 suporteri greci. Ce susţine avocatul firmei care le-a închiriat maşina

Momentul accidentului din Timiș, filmat de o cameră de bord. Foto: Captură video

Avocatul firmei de la care suporterii greci au închiriat maşina cu care se deplasau spre Franţa susţine că microbuzul respectiv nu era dotat cu sistemul asistență în bandă, după ce unul dintre supravieţuitori ar fi afirmat că funcţia "lane assist" ar fi blocat volanul, în urma unei defecţiuni tehnice, notează CNN Grecia.

Avocatul companiei de închirieri auto din Edessa susţine că eventuala mărturie despre o defecţiune a sistemului lane assist nu poate fi adevărată, pentru că duba respectivă nu avea sistemul. El a transmis că vehiculul a fost fabricat în 2017, într-o perioadă în care asistența la menținerea benzii de rulare nu era un echipament obligatoriu pentru vehiculele noi din Uniunea Europeană, mai informează sursa amintită.

Un supravieţuitor ar fi dat vina pe sistemul lane assist

Un suporter PAOK Salonic, rănit în accidentul teribil din România de marți, a făcut primele mărturii despre cauza tragediei în care au murit șapte oameni. „Volanul s-a blocat în timpul depășirii”, i-ar fi spus el unui medic grec, aflat la locul accidentului, scrie publicația elenă Protothema.

Medicul Dimitris Koukoulas a declarat, într-un interviu acordat publicației elene ERT News, că unul dintre răniți i-a spus că volanul s-a blocat în timpul depășirii din cauza sistemului de asistență în bandă (lane assist).

„Volanul s-a blocat în timpul depășirii din cauza lane assistant”, i-ar fi spus unul dintre supraviețuitori medicului.

Care e starea supravieţuitorilor

Unul dintre cei 3 fani care au supravieţuit accidentului din Timiş are coloana fracturată, iar ceilalţi 2 sunt transferaţi în Grecia, conform Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu”, din Timișoara:

"În cazul pacientului diagnosticat cu fractură de coloană cervicală, investigația RMN a evidențiat prezența unui edem semnificativ al măduvei spinării, în absența unor manifestări neurologice clinice (pareză sau paralizie).

Având în vedere riscul unei posibile deteriorări neurologice, echipa medicală a decis efectuarea unei intervenții chirurgicale de urgență, constând în decompresia măduvei spinării și stabilizarea coloanei cervicale, sub anestezie generală. Intervenția chirurgicală s-a desfășurat fără incidente.

În prezent, pacientul se află în perioada postoperatorie, este sedat, intubat și ventilat mecanic, cu funcții vitale stabile. Acesta beneficiază de monitorizare continuă și îngrijire medicală complexă, urmând a fi evaluat de o echipă multidisciplinară.

În aceste condiții, transferul acestui pacient nu va fi efectuat astăzi (joi), decizia fiind luată exclusiv în interesul siguranței și stării sale de sănătate.

Ceilalți doi pacienți au fost reevaluți, se află în stare stabilă și la ora 10.00 (joi) au fost transferați spre Aeroportul Timișoara în vederea preluării de către un avion medical care îi va transporta în Grecia", a comunicat Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara".