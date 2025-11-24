S-au aflat vinovații în cazul tramvaiului care a plecat singur din depou, a circulat 500 de m prin Arad și a provocat un accident grav

Un tramvai a provocat un accident în Arad, după ce a mers singur prin oraș jumătate de kilometru. Sursa foto: ISU Arad

S-au stabilit vinovații în cazul tramvaiului care, în urmă cu o lună, a circulat singur pe o distanţă de peste 500 de metri, în oraşul Arad, şi a provocat coliziunea cu o maşină şi un alt tramvai, accident în urma căruia şapte persoane au ajuns la spital.

Directorul Companiei de Transport Public (CTP) Arad, Claudiu Godja, a declarat luni, pentru Agerpres, că raportul preliminar al anchetei interne arată că patru persoane au fost implicate în manevre în incinta depoului din care tramvaiul a pornit singur şi a traversat una dintre cele mai aglomerate intersecţii din oraş, din zona UTA, iar mai departe a parcurs sute de metri pe Calea Aurel Vlaicu, o arteră, de asemenea, intens circulată.

„În momentul în care tramvaiul a fost realimentat, acesta a pornit singur”

„Tramvaiul se afla cu pantograful ridicat, dar pe un segment al firului pe care nu era tensiune, motiv pentru care a fost împins cu ajutorul unui alt vagon către porţiunea de fir alimentată cu energie electrică. În momentul în care tramvaiul a fost realimentat, acesta a pornit singur. Cercetarea internă vizează doi vatmani şi doi dispeceri implicaţi în aceste manevre”, a precizat Godja.

El a precizat că cei patru angajaţi au rămas pe aceleaşi posturi, până la finalizarea anchetei Poliţiei, care face cercetări pentru vătămare corporală din culpă.

Referitor la pagubele provocate în urma accidentului, directorul CTP a arătat că tramvaiul care a circulat fără vatman este din anii '60 şi nu merită reparat, pentru că ar fi costuri prea mari.

În schimb, tramvaiul de generaţie nouă model Imperio Civitas, cel care a fost lovit în spate, se află în fabrica de la Arad pentru reparaţii şi ar urma să fie repus în circulaţie la începutul anului viitor. Costurile cu reparaţiile nu au fost încă stabilite, dar conducerea CTP speră să nu depăşească 10.000 de euro.

Accidentul a avut loc în 22 octombrie, iar şapte persoane, între care un minor, au fost transportate la spital.

„În accident au fost implicate două tramvaie şi un autoturism. La spital au fost transportate şapte victime, printre care şi un minor, toate victimele fiind conştiente şi cooperante. Pompierii militari au asigurat şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor”, informase, la scurt timp după eveniment, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Arad.