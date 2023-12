Scandal la o biserică din Târgu Jiu. Enoriașii au chemat Poliția și jandarmii

Este din nou scandal la Biserica Sfânta Varvara din Târgu Jiu, acolo unde preoții numiți de Mitropolia Olteniei au intrat în locașul de cult să slujească. Enoriașii s-au opus și au chemat Poliția și jandarmii.

”Pe părintele Barză am deschis ochii. De la dumnealui am învățat primele noțiuni de religie. Ca o familie am fost tot timpul încât mi se rupe sufletul când vin și văd lacătul pus pe biserică”, spune o femeie.

Reporter: De ce nu mergeți acolo la slujbă?

Enoriaș: Cum să intrăm înăuntru când ei au intrat prin efracție?

”Ne pregăteam să începem Sfânta Liturghie la mine acasă și am fost anunțat că în biserica noastră e lumina aprinsă și atunci am înțeles că ne-au călcat tâlharii.

Acum nu ne mai temem de hoții aceia care sparg case, ne temem de popii care sparg biserici”, a declarat un preot.