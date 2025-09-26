Secţie de votare pentru alegerile din Republica Moldova deschisă la Târgu Mureș, la Universitatea de Arte

Prefectului judeţului Mureş, Barabási Antal-Szabolcs, a anunţat, vineri, că în judeţ va funcţiona o singură secţie de votare pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, din data de 28 septembrie, în incinta Universităţii de Arte din Târgu Mureş (UAT).

"Referitor la alegerile organizate în Republica Moldova, în judeţul Mureş va funcţiona o singură secţie de votare, la Universitatea de Arte din Târgu Mureş, pe strada Köteles Sámuel, nr. 6. Instituţia Prefectului a asigurat sprijinul logistic necesar, punând la dispoziţie urne, cabine de vot şi alte materiale. Organizarea şi desfăşurarea procesului electoral este responsabilitatea autorităţilor competente din Republica Moldova", a arătat Barabási Antal-Szabolcs, într-un comunicat de presă.

În România vor fi amenajate 23 de secţii de votare în 14 oraşe, potrivit declaraţiilor ambasadorului Republicii Moldova, Victor Chirilă, într-un interviu acordat AGERPRES.