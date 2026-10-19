Trafic blocat pe DN22, după o coliziune între două maşini. Cinci oameni au fost răniţi în accident

<1 minut de citit Publicat la 08:20 19 Oct 2026 Modificat la 08:20 19 Oct 2026

Trafic blocat pe DN22, după o coliziune între două maşini. Sursa foto: Agerpres

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a informat că pe DN 22 Constanţa - Tulcea, în zona localităţii Lumina, a avut loc un accident rutier, luni dimineaţă, între un autoturism şi o autoutilitară. Potrivit primelor informaţii, în urma coliziunii, cinci persoane din autoutilitară au suferit leziuni, notează Agerpres.

Pompierii militari constănţeni intervin, luni dimineaţa, în sprijinul a zece persoane implicate într-un accident rutier produs pe DN 22, în apropiere de localitatea constănţeană Lumina, traficul în zonă fiind blocat.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea a anunţat că o persoană este inconştientă.

Pompierii militari intervin cu o maşină de stingere şi două vehicule SMURD, la faţa locului fiind şi trei autovehicule ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

"La acest moment, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de mers, iar poliţiştii aflaţi la faţa locului acţionează pentru fluidizarea şi redirecţionarea circulaţiei pe rute alternative. Cercetările continuă în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs evenimentul", a precizat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa.