Trei secţii de votare pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova vor fi deschise, duminică, la Iaşi

Mihai Chirica, primarul municipiului Iași. Foto: Facebook

Autorităţile vor deschide, duminică, 28 septembrie, trei secţii de votare la Iaşi, cu ocazia alegerilor parlamentare din Republica Moldova.

Consulul general al Republicii Moldova la Iași, Ion Coșer, a anunţat că în municipiul Iași va fi organizată o secție de votare la Casa de Cultură a Studenților, o alta la Școala Gimnazială 'Gh Asachi' și o a treia la Universitatea Tehnică 'Gh. Asachi'.

Potrivit acestuia, pentru fiecare secție au fost solicitate 5.000 de buletine de vot, maximum permis de legislația Republicii Moldova.

"Pe 28 septembrie avem o șansă să arătăm că ne pasă de viitorul Republicii Moldova. Fiecare vot înseamnă speranță, înseamnă putere, înseamnă grijă pentru copiii și femeile noastre. Îi chem pe toți să vină la vot, cu mic cu mare, pentru că doar astfel construim viitorul țării în care vom trăi cu toții", a declarat Ion Coșer, conform Agerpres.

Reprezentanții Primăriei Iași afirmă că sunt în permanentă legătură cu reprezentanții Republicii Moldova, pentru buna organizare a scrutinului la secțiile de votare din oraș.

'Municipalitatea va asigura toate cele necesare, astfel încât votul să se desfășoare în cele mai bune condiții', a declarat primarul Iașiului, Mihai Chirica.

Primarul Iaşiului, mesaj înainte de alegeri

El a transmis și un mesaj către cetățenii moldoveni, îndemnându-i "să nu se lase provocați de himerele estice".

"Mesajul meu pentru cetățenii Republicii Moldova, care își stabilește destinul pe 28 septembrie, este să nu se lase provocați în himerele estice, să nu uite niciodată că bunicii și părinții lor, rudele lor au fost ucise cu sălbăticie în lagărele siberiene construite de ruși, și că destinul Basarabiei este unul european", a declarat primarul Iașiului, Mihai Chirica.

Edilul a subliniat că miza votului din 28 septembrie este nu doar direcția europeană a Republicii Moldova, ci și păstrarea sprijinului financiar, educațional și de infrastructură oferit de UE și România.

"Dacă dau cu piciorul, pe 28 septembrie, acestui lucru, riscul de a pierde finanțările pentru etapa de preaderare, programele de infrastructură care deja au fost de pregătite de Comisia Europeană, relațiile bilaterale strânse cu România și alte state europene se vor pierde, bursele pentru studenți și elevi, sprijinul României de peste 100 de milioane de euro pe an. Toate celelalte proiecte transfrontaliere derulate de Iași și alte localități de frontieră, se vor duce pe apa sâmbetei dacă dau cu piciorul ocaziei de a fi o țară democrată europeană. Mare grijă, înțelepciune și prezență la vot masivă", a adăugat edilul ieșean.

Pe 28 septembrie se desfășoară alegeri parlamentare pentru alegerea celor 101 deputați ai Parlamentului Republicii Moldova.