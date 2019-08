Un alt caz șochează România! Doi adolescenţi ar fi violat alţi doi minori la un ştrand din Râmnic

foto- Pexels

Doi adolescenţi de 14 şi 15 ani au fost arestaţi preventiv pentru 15 zile după ce ar fi agresat sexual alţi doi minori, de 11 şi 16 ani, în incinta ştrandului Ostroveni din Râmnic.



Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, fapta s-ar fi petrecut vineri, cei doi tineri bănuiţi de viol fiind reţinuţi sâmbătă, duminică ei fiind prezentaţi de procurorii râmniceni magistraţilor Judecătoriei Râmnicu Vâlcea, care au dispus continuarea cercetării lor în stare de arest preventiv.



"Admite propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rm. Vâlcea formulată în dosarul de urmărire penală nr. 3482/P/2019. În baza disp. art. 226 C.proc.pen. rap. la art. 223 alin. (2) C.proc.pen., art. 202 alin. (1), (2), (3) şi (4) lit. e) C.proc.pen. şi art. 243 C.proc.pen., dispune arestarea preventivă a inculpatului minor M.P.F., sub aspectul săvârşirii a două infracţiuni de viol, prev. de art. 218 alin.1 şi 3, lit. c) şi f) C.p., cu aplic. art. 113 şi următoarele C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin.1 C.p. (persoane vătămate F.A.G. şi A.A.), pe o perioadă de 15 de zile, începând cu data de 25.08.2019 până la data de 08.09.2019, inclusiv. În baza disp. art. 226 C.proc.pen. rap. la art. 223 alin. (2) C.proc.pen., art. 202 alin. (1), (2), (3) şi (4) lit. e) C.proc.pen. şi art. 243 C.proc.pen., dispune arestarea preventivă a inculpatului minor M.G.G., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de viol, prev. de art. 218 alin.1 şi 3, lit. c şi f C.p., cu aplic. art. 113 şi următoarele C.p. (persoană vătămată F.A.G.), pe o perioadă de 15 de zile, începând cu data de 25.08.2019 până la data de 08.09.2019, inclusiv. În baza art. 230 alin. (1), (2), (3) şi (4) C.proc.pen., dispune emiterea, de îndată, faţă de cei doi inculpaţi a mandatelor de arestare preventivă pe o perioadă de 15 zile, cu începere de la data de 25.08.2019 până la data de 08.09.2019, inclusiv. Respinge cererile formulate de apărătorii celor doi inculpaţi şi însuşite de aceştia, privind luarea măsurii preventive a controlului judiciar, ca neîntemeiate" - se arată în minuta instanţei din Râmnicu Vâlcea



Dipoziţia judecătorilor poate fi contestată în termen de 48 de ore.