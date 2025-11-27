Un primar din Mehedinți a murit în trafic: A făcut infarct în timp ce se afla cu partenera sa în mașină

Este doliu în politică. Primarul PSD al comunei Gogoșu din Mehedinți, Jean Rogoveanu, a murit joi, după ce a făcut infarct în trafic.
Edilul era pasager pe scaunul din dreapta al autoturismului, iar la volan se afla partenera sa de viață. Femeia a sunat la 112, iar la fața locului au fost mobilizate echipaje medicale: o ambulanță SMURD și două ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță.
Din păcate, în ciuda manevrelor de resuscitare, bărbatul nu a putut fi salvat.
Incidentul a avut loc pe DN 56A, pe Calea Hinovei.
Rogoveanu se afla la conducerea Primăriei Gogoșu din 2012. Anul trecut, el a candidat pentru un nou mandat având-o ca rival în cursa electorală pe fosta soție, Codruța Rogoveanu, cu care se afla în plin proces de divorț.