Statul roman se afla in imposibilitatea sa reintre in proprietatea imobiliului din Sibiu, strada Nicolae Balcescu nr. 29, dupa ce sotii Klaus si Carmen Iohannis au pierdut imobilul in instanta, constatandu-se ca nu au fost cumparatori de buna credinta, intrucat procedura de succesiune demarata la notarul competent a fost blocata de reclamanta Rodica Bastea, care a pretins ca este succesorul de drept al defunctilor Maria si Eliseu Ghenea.

Pentru cine nu stie, defunctii Maria si Eliseu Ghenea au fost proprietarii imobilului, decedand in anii '60, fiind mosteniti de sora defunctului Eliseu Ghenea, respectiv de Paraschiva Micu prin certificat de mostenitor nr. 843/1972, primind intreaga masa succesorala (imobilele din Sibiu, strada Nicolae Balcescu nr. 29 si strada General Magheru nr. 35). Ambele imobile au fost nationalizate de Statul roman, insa in 1991, la scurt timp dupa Revolutie, pe fir a intrat un pretins mostenitor al sotilor Ghenea, in persoana numitului Nicolae Bastea, care a decedat in 1993.



Anchetele procurorilor care au lucrat in acest caz au stabilit ca Nicolae Bastea nu putea sa ii mosteneasca pe sotii Ghenea intrucat acesta era nepot de sotie, prin urmare afin fata de Ghenea Eliseu (nu nepot direct), deci nu putea sa mosteneasca nimic intrucat maria Ghenea a murit in 1962, in timp ce sotul ei a murit in 1969, mostenind intreaga avere, care, asa cum am aratat mai sus s-a dus intreaga la sora sotului defunct, Micu Paraschiva.



Inainte sa moara, in 1993, Nicolae Bastea a lasat un testament in favoarea fiului lui, Ioan Bastea, si a Georgetei Lazurca (soacra lui Klaus Iohannis) si a lui Carmen Iohannis. Testamentul s-a dovedit un fals, fiind anulat. Nu mai dezvoltam sirul intreg de falsuri produse pana cand cele doua imobile au ajuns in proprietatea sotilor Iohannis. Cert este ca in 2014, Tribunalul Brasov si in 2015 Curtea de Apel Brasov au decis in mod definitiv si irevocabil ca sotii Iohannis nu au fost dobanditori de buna credinta, fiindu-le anulate toate actele false si contractele de vanzare care au stat la baza acapararii imobilelor din Sibiu.



Vreme de 14 ani (in perioada 2001-2015) sotii Iohannis au incasat, alaturi de Ioan Bastea, 640.000 euro, reprezentand inchirierea imobilului din Nicolae Balcescu nr. 29 la Raiffeisen Bank, partea de castig a sotilor Iohannis fiind de 50%, respectiv 320.000 euro.



Sotii Iohannis au trebuit sa dea inapoi imobilele dupa sentintele din 2014-2015, moment in care Statul roman, care era proprietar de drept, ca urmare a nationalizarii, a incercat sa reintre in proprietatea acestora. Cu referire la imobilul din strada Nicolae Balcescu nr. 29 (din exploatarea caruia sotii Iohannis au obtinut 320.000 euro, bani din care si-au cumparat alte 3 imobile in Sibiu), procedura notariala de succesiune in favoarea Statului a fost blocata printr-un nou proces intentat in 2016 de Rodica Bastea, care s-a pretins succesoare a defunctului Bastea Ioan, ca sotie (cat de reala este si aceasta mostenitoare se va vedea dupa ce procesul civil deschis, care a blocat Statul roman sa reintre in proprietate va fi solutionat). Cert este ca procesul deschis la Tribunalul Sibiu de Rodica Bastea a primit nr. de inregistrare 939/85/2016.



In urma recuzarii tuturor judecatorilor de la Tribunalul Sibiu, minune mare, dosarul a fost stramutat la Tribunalul Hunedoara in luna octombrie 2018.



Este aproape sigur ca procesul va fi pierdut de pretinsa mostenitoare, daca tinem cont de succesiunea reala retinuta de procurori. Mostenitoare de drept sau nu insa actiunea Rodicai Bastea a blocat procedura succesorala deschisa de notarul competent, astfel incat Statul roman nu poate deveni proprietar in cartea funciara a imobilului si nu poate deschide procedura de executare silitata impotriva sotilor Iohannis.



Indiferent de solutia care se va da la Tribunalul Honedoara, evident ca ea va fi atacata cu apel si recurs, ceea ce va insemna alti ani de asteptare pentru Statul roman.