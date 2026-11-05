Luca Niculescu spune că a avut „discuții foarte bune” cu numărul 2 din Pentagon. „Ne dorim ca trupele americane să rămână aici”

2 minute de citit Publicat la 22:06 05 Noi 2026 Modificat la 22:44 05 Noi 2026

Premierul Luca Niculescu, alături de subsecretarul pentru politica de apărare a SUA, Elbridge Colby. Foto: Facebook/Luca Niculescu

Premierul Luca Niculescu a precizat joi, seara, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că a avut o discuție „foarte aplicată și foarte deschisă” cu subsecretarul pentru politica de apărare a SUA, Elbridge Colby, care a fost prezent la București, referitoare la securitatea regiunii Mării Negre. Niculescu a spus că-și dorește ca SUA să-și mențină prezența militară în România, dar a refuzat să spună dacă i-a cerut direct acest lucru oficialului american, invocând caracterul secret al discuției.

„Ne dorim ca Statele Unite, trupele americane, să rămână aici. Ne dorim ca numărul lor să crească, ne dorim ca aceste capabilități americane să fie și ele prezente”, a spus Luca Niculescu.

Vizita la București a subsecretarul american al Apărării, practic numărul 2 în Pentagon, Elbridge Colby, a avut loc în contextul revizuirii posturii militare a Statelor Unite în Europa și al redefinirii responsabilităților aliaților NATO.

„Cred că înțelege situația în care suntem, cred că o înțelege foarte bine”, a spus premierul român. „Cred că (Elbridge Colby) înțelege că prezența americană, strategică, în România, e importantă nu numai pentru România, dar și pentru interesele strategice al Statelor Unite. Vom vedea care va fi decizia. Au fost discuții foarte bune, nu o să vă spun rezultatul lor până la capăt, dar a fost o atmosferă extrem de constructivă”, a adăugat Luca Niculescu.

Subsecretarul pentru Politica de Apărare al SUA, Elbridge Colby, principalul strateg al administrației Trump în domeniul apărării, s-a întâlnit miercuri, la Palatul Cotroceni, cu președintele Nicușor Dan. România a cerut suplimentarea prezenței militare americane pe teritoriul său și s-a oferit să suporte costurile suplimentare pentru trupele SUA, inclusiv cheltuielile cu combustibilul și asigurarea unor condiții mai bune pentru militari. Oferta vizează atât efectivele americane aflate deja în România, cât și trupe suplimentare solicitate de președintele Nicușor Dan, potrivit surselor Antena 3 CNN.

„Evident că securitatea are un preț”, a precizat Luca Niculescu. „Dar prețul pe care l-am plăti, fără a avea securitate, ar fi unul mult mai mare. Aici cred că este o aliniere perfectă între președinte, guvern și cea mai mare parte a Parlamentului”, a adăugat șeful Executivului.

Sursele citate de Antena 3 CNN au precizat că Guvernul dispune de resursele financiare necesare pentru această ofertă, iar suma a fost deja discutată în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Potrivit acelorași surse, efortul financiar este unul sustenabil pentru România.

Deocamdată, autoritățile române nu cunosc care sunt intențiile concrete ale partenerului american în privința prezenței militare din România. Bucureștiul își dorește însă suplimentarea efectivelor americane, urmând ca forma în care va fi concretizată această prezență să fie stabilită în urma discuțiilor cu Washingtonul.

Un calendar a fost deja conturat. Până la 6 noiembrie, Elbridge Colby trebuie să întocmească un raport pe care îl va prezenta secretarului american al Apărării, Pete Hegseth. Ulterior, la începutul lunii decembrie, președintele Donald Trump ar urma să ia o decizie în privința prezenței militare americane în România.