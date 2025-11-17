MAI a avertizat că hackerii încearcă să fure date personale şi de pe card prin campania "votează copilul prietenului meu"

1 minut de citit Publicat la 16:25 17 Noi 2025 Modificat la 16:25 17 Noi 2025

Hackeri se folosesc de metode inovative. Sursa foto: Getty Images

Ministerul Afacerilor Interne atrage atenţia asupra unei noi campanii de inducere în eroare prin care atacatorii încearcă să inducă în eroare cetăţenii pentru a obţine acces la date personale şi la conturile de mesagerie, prin mesaje de tipul "votează copilul prietenului meu", potrivit Agerpres.

"Mesajele din campania 'votează copilul prietenului meu' conţin un link maliţios! Nu accesaţi link-ul, chiar dacă primiţi mesajul de la un număr de telefon cunoscut. Contul persoanei respective poate fi deja compromis", se arată într-o postare pe Facebook a MAI.

Cetăţenii sunt sfătuiţi să rămână vigilenţi, să îşi protejeze datele şi să nu distribuie mai departe mesajul.

Cum au furat hackerii date personale folosind ChatGPT

Altfel, cercetători în securitate cibernetică au descoperit o serie de vulnerabilități care ar fi putut permite atacatorilor să extragă date personale, amintiri și istoricul conversațiilor din ChatGPT — fără ca utilizatorii să știe.

Au fost identificate șapte tehnici de atac care afectau modelele GPT-4o și GPT-5, potrivit unui raport publicat de The Hacker News. Printre ele, și una de tip „prompt injection” — o metodă prin care atacatorii pot păcăli AI-ul să execute instrucțiuni ascunse, doar prin rezumarea unei pagini web infectate sau accesarea unui link aparent inofensiv.

OpenAI a corectat o parte dintre vulnerabilități, dar raportul arată cât de expuse pot fi modelele AI atunci când interacționează liber cu internetul.