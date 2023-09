Marcel Ciolacu prezintă noile măsuri fiscale în Parlament: "De astăzi, s-a terminat cu dubla măsură şi cu privilegiile la stat"

Marcel Ciolacu şi-a asumat răspunderea Guvernului pe proiectul de lege care cuprinde mai multe măsuri fiscale de reducere a cheltuielilor bugetare și de creștere a taxelor.

"Vin astăzi în faţa dumneavoastră pentru a angaja răspunderea Guvernului pe care îl conduc pe un pachet de măsuri care să reducă risipa bugetară şi sa pună punct modului în care celor puternici şi cu foarte mulţi bani care se credeau de neatins.

Vă spun cu maximă sinceritate: de astăzi s-a terminat cu dubla măsură, s-a terminat cu privilegiile la stat , s-a terminat cu excepțiile peste excepții din mediul privat şi mai ales s-a terminat cu banii făcuţi uşor din evaziune fiscală. La fel ca toţi românii şi eu m-am săturat de ipocrizie. M-am săturat să aud că dacă nu ai privilegii ,dacă nu ești șef la stat, atunci nu mai poți munci. Sau că, dacă nu ai ajutoare de stat, subvenții ori facilități fiscale atunci dai faliment sau ai voie să încalci legea!

"Nu mai putem să ne mințim unii pe alții"

M-am săturat să văd că unii își încasează lună de lună salariul, fără să aibă vreo performanță, în vreme ce alții trebuie să muncească pe rupte pentru acel salariu! M-am săturat să văd cum unii își pot plăti corect toate taxele, contribuțiile și impozitele, iar alții urlă ca din gură de șarpe că nu se poate să fii corect!

Trebuie să înțelegem cu toții că, așa cum a fost până acum, statul român nu poate merge mai departe! Nu mai putem să ne mințim unii pe alții, nu mai putem să ne facem că facem, nu mai putem să cerem mereu... fără să dăm nimic în schimb!

Trebuie să punem tot sistemul pe baze CORECTE și ECHITABILE pentru toți cei care muncesc, indiferent unde muncesc – la stat sau la privat", a spus Marcel Ciolacu în şedinţă comună pentru asumarea răspunderii guvernului pe pachetul de măsuri fiscale.

"Eu NU vreau să văd o nouă generație îndatorată"

"Astăzi îmi asum răspunderea pentru un set de măsuri, dar suntem abia la începutul unei reforme mai ample care înseamnă de fapt o reașezare a statului pe baze mult mai corecte și echitabile. Este un efort național al României din 2023, pentru a avea o economie mai puternică și a trăi mai bine și în 2025 și în 2030.

A fost o dezbatere pe care nu o mai puteam amâna. De aceea, am mers înainte cu mult curaj, curaj care - din păcate! - a lipsit în ultimii ani în materie de reforme. Pentru că timpul nu are răbdare cu noi. Eu NU vreau să văd o nouă generație îndatorată, doar pentru că noi pierdem acești ani fără să facem nimic!

Știm că românii vor un stat mai implicat și mai eficient, cu servicii publice mai bune, susținute de o economie dinamică. În următoarele săptămâni vom demara un proces de simplificare a legilor țării, astfel încât toate eforturile făcute de românii care muncesc, de sectorul privat și de statul român să poată fi valorificate la justa valoare și așteptare a tuturor românilor.

Echilibrarea sistemului fiscal și legi mai bune înseamnă apropierea de ceea ce numeam, acum câțiva ani, o țară ca afară. Dar aceste obiective nu pot fi atinse fără organizare, fără simplificare sau fără un buget mai puternic al statului, care să-i ajute pe toți românii să treacă cu bine peste crizele cu care ne confruntăm și noi, dar și celelalte state din Europa și din restul lumii", a mai spus Marcel Ciolacu.

"Nu cred în varianta inventării de noi biruri pentru mediul de afaceri corect"

"Nu sunt adeptul modificărilor fiscale atunci când nu este cazul. Nu am susținut niciodată măsuri luate peste noapte, fără nicio analiză. Nu cred în varianta inventării de noi biruri pentru mediul de afaceri corect, care își achită impozitele și taxele la stat.

Cred, însă, că măsurile dure trebuie luate acolo unde există fraudă, acolo unde există evaziune, acolo unde există risipă în cheltuielile statului. Cred că singura cale prin care această țară se poate dezvolta este un PARTENERIAT cinstit și real între guvern și mediul de afaceri", a mai spus Marcel Ciolacu.

"NU este o opțiune pentru mine a nu face nimic pentru că vin alegerile"

Referitor la alegerile parlamentare premierul a spus:

"Vă spun sincer că, în ultimele luni de zile, foarte multe persoane mi-au sugerat că nu este momentul acum să luăm aceste măsuri. Înaintea unui an electoral fără precedent, cu patru rânduri de alegeri. Că ar fi mai bine să ascundem problemele sub preș și să amânăm toate aceste măsuri după alegeri. După alegeri, când românii nu mai pot sancționa prin vot pe nimeni...

A nu face nimic pentru că vin alegerile și nu trebuie deranjat nimeni, nici măcar cei incorecți, NU este o opțiune pentru mine! A nu face nimic și doar a da din gură din opoziție, după ce ai nenorocit bugetul României, iarăși nu poate fi o opțiune.

Eu NU POT și NU VREAU să las o țară fără opțiuni! De aceea, nu am adoptat varianta comodă în care SĂ NU FAC NIMIC", a mai spus Marcel Ciolacu

"Am multe defecte, dar cu siguranță nu pot să mint"

"Eu am multe defecte, dar cu siguranță nu pot să mint. Nu pot să vin în fața dumneavoastră și să vă mint așa cum ați fost mințiți înainte de alegerile din 2009, când vi s-a promis raiul pe Pământ, și apoi v-au fost tăiate salariile și pensiile!

Sunt un om responsabil și cred că măsurile trebuie luate atunci când sunt necesare. Chiar dacă ele NU sunt pe placul unora! Chiar dacă cei care au crezut că șmecheria va putea continua la nesfârșit țipă acum cât pot de tare!

Nu, dragi români! Astăzi, se va încheia o etapă din istoria României! Astăzi, se termină cu șmecheria", a mai transmis premierul Marcel Ciolacu.

"Să fie clar - oamenii obișnuiți nu vor plăti niciun fel de taxe în plus"

„Repet, ca să fie clar: oamenii obișnuiți nu vor plăti niciun fel de taxe în plus! Vor fi supraimpozitate însă profitul excesiv, luxul și viciile! Cine are proprietăți scumpe, de peste 500 de mii de euro, sau iahturi ori mașini scumpe, este normal să plătească mai mult! De asemenea, alcoolul, tutunul, băuturile cu zahăr și, ulterior, jocurile de noroc trebuie taxate mai mult! Pentru că efectele lor devin probleme majore de sănătate publică! Iar eu nu pot asista nepăsător la distrugerea unor generații întregi”, spune premierul Marcel Ciolacu, în discursul de asumare a proiectului privind măsurile fiscale.

El amintește și de cazul lui Dumitru Buzatu.

„Știu că, în aceste zile, românii de bună-credință se întreabă ce se va întâmpla cu taxele și impozitele lor, dacă acești bani vor fi bine cheltuiți sau vor ajunge prin vreun portbagaj. Înțeleg aceste îngrijorări ale românilor și tocmai de aceea, astăzi, de la tribuna Parlamentului vreau să transmit un mesaj foarte clar pentru toți cei care sunt în serviciul public, politicieni sau nu.

Această guvernare este despre reforme și economie, despre binele românilor și dezvoltarea României. Cei care vor să folosească funcția publică sau politică pentru beneficii personale nu vor fi tolerați în această guvernare și nu se vor putea ascunde după carnetele de partid. Am văzut că, cei care clamau "fără penali", acum fac scut în jurul penalilor din propriul partid. Spre deosebire de ei - eu și acest Guvern vom avea toleranță zero față de corupție.

Solidaritatea noastră este doar cu românii, în special cu cei care își numără banii de la un salariu la altul. Solidaritatea noastră este cu pensionarii, cărora le vom crește pensiile. Solidaritatea noastră este cu firmele care fac profit, dau locuri de muncă pentru români și își plătesc corect taxele în România. Dar nu voi fi niciodată solidar cu cei care confundă funcția publică cu moșia proprie!

Nu voi tolera niciun exces! Și le cer tuturor celor care sunt în slujba românilor să se gândească de două ori înainte de a aviza vreo achiziție. Ne putem face treaba și fără cele mai noi mașini, telefoane sau deplasări externe al căror singur scop e plimbarea. Rețineți, dragi colegi: noi putem legifera foarte multe, dar nu putem legifera bunul-simț și responsabilitatea! Asta depinde de fiecare dintre noi”, adaugă premierul.

"România are nevoie de această reformă majoră”

„Eu sunt pregătit să mi-o asum. Este singura șansă pentru a continua dezvoltarea acestei țări, singura șansă pentru a crește nivelul de trai al generațiilor actuale și viitoare. Prin urmare, având în vedere toate argumentele expuse mai sus, în temeiul articolului 114 din Constituția României, Guvernul își angajează răspunderea asupra Proiectului de Lege privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung”, încheie premierul Marcel Ciolacu.