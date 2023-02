Mihai Gâdea, după discursul lui Vladimir Putin: "Am asistat la disperarea şi delirul lui Putin"

Mihai Gâdea, jurnalist Antena 3 CNN, a avut o primă reacţie după discursul lui Vladimir Putin. "Am asistat la disperarea şi delirul lui Vladimir Putin", a declarat Mihai Gâdea, în direct de la Varşovia, acolo unde se desfăşoară Summitul B9 la care participă inclusiv preşedintele SUA, Joe Biden.

"Cred că am asistat cu toţii la disperarea şi delirul lui Vladimir Putin. Disperare pentru că are o naţiune care este, în momentul de faţă, nu doar obosită, ci şi sceptică cu privire la un război care se duce în numele lor, o naţiune care este speriată de ceea ce ar putea să însemne acest război pe termen scurt, mediu şi lung, o naţiune care nu vrea în momentul de faţă să plece la război.

Sunt 500.000 de ruşi, într-un an de zile, care au plecat din Rusia tocmai pentru că nu vor să fie mobilizaţi şi trimişi ca şi carne de tun, iar discursul de aproape două ore ne arată o încercare de a-i convinge că au de a face cu un Occident ca un balaur care vrea să îi mănânce, care ameninţă Federaţia Rusă. De ce spun că se vede disperarea? Tocmai pentru că împarte în stânga şi în dreapta zeci de miliarde de ruble, ba pentru cei căzuţi, ba pentru familiile lor, ba pentru şcoli şi grădiniţe, şi în momentul în care îi asculţi discursul şi toate aceste intenţii extraordinare, cu modul în care vrea să clădească o Rusie mare şi puternică din punct de vedere economic, ai impresia că, de fapt, ceva îţi scapă.

Ce nu scapă nimănui este acest gen de disperare pe care îl are în momentul de faţă. Are o naţiune care, aşa cum arată sondajele reale de opinie, încrederea în această aşa-zisă operaţiune militară, în acest război, se prăbuşeşte, motiv pentru care trebuie să promită în stânga şi în dreapta. A fost foarte interesant de văzut, apropos de disperare, faptul că a spălat cu oligarhii pe jos, aducând aminte de privatizările din 1990 şi de faptul că aceştia sunt nişte îmbogăţiţi şi nişte îmbuibaţi care şi-au cumpărat titluri nobiliare şi sunt nişte cetăţeni de mâna a doua. E important de văzut în discursul său pentru că are câteva momente de sinceritate, începe şi spune şi acest lucru şi la final: Rusia se confruntă cu o perioadă foarte dificilă. Acesta este adevărul. Rusia este o ţară complet izolată. Singurul prieten pe care pot să conteze este Belarus la care face referire în acest discurs şi apropos de Belarus, începând de astăzi cred că trebuie să fim foarte atenţi. A spus că cei din Belarus şi din aceste zone, pare că sprijină direct şi indirect acest război crud şi criminal, aceştia ar trebui să aibă nişte avantaje şi un statut privilegiat.

Cred că de astăzi ar trebui să fim foarte atenţi la Belarus şi vom reveni cu această informaţie în cursul zilei de astăzi", a declarat Mihai Gâdea.

Totodată, Mihai Gâdea a explicat că există numeroase lucruri la care Putin nu s-a referit în discursul său, însă cu un motiv ascuns şi anume acela de a-i face pe ruşi să creadă în continuare în război.

"Apropos de delir, spunea că Occidentul a început războiul şi noi am folosit forţa pentru a-l opri. Este o minciună pe care încearcă să o spună popoului rus încă de la începutul acestui război, lucrurile fiind exact invers. Cei care au început războiul, cei care au invadat Ucraina, cei care au început cu crimele pe care le ştim nu sunt cei din Ucraina.

Ce nu spune Putin şi sigur că se poate înţelege din încercarea de a-i convinge că economia merge bine, că lucrurile merg bine, este faptul că 630 de miliarde de dolari este cantitatea rezervelor valutare ale Rusiei care au fost îngheţate de sancţiunile internaţionale. În anul de după invazie, indicele principal al bursei de la Moscova a scăzut cu mai bine de o treime.

Mi se pare foarte important, de asemenea, un alt lucru pe care nu îl spune Putin, faptul că sunt 200.000 de ruşi, de soldaţi, care au fost omorâţi sau răniţi în acest război, o chestiune la care nu face referire, dar încearcă să compenseze prin promisiunile că va reforma învăţământul, că va reforma business-ul, va reforma infrastructura, va da bani, va face.

Cred că, dacă ne uităm la cifrele care în momentul de faţă, în mod real le are Rusia, acolo sunt nişte probleme, motiv pentru care are nevoie de un discurs de aproape două ore pentru a-i convinge pe ruşi că Occidentul este rău. Mi se pare important să înţelegem această dimensiune a faptului că ruşii îşi pierd complet încrederea în acest război, îşi pierd încrederea în modul în care el se duce şi foarte mulţi dintre ei trebuie să fie mobilizaţi. Oamenii îşi doresc pacea, îşi doresc să se termine ceea ce a început în urmă cu un an de zile, însă nu s-a rostit nimic cu privire la acest lucru.

Putin îşi doreşte o victorie cu orice preţ, cu promisiuni care, sigur, nu se vor împlini niciodată din punct de vedere economic şi are nevoie de susţinerea celor care l-au ţinut la putere în toţi aceşti ani", a mai precizat Mihai Gâdea.