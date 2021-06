Norul toxic de la incendiul din Prahova se îndreaptă spre Capitală: Au ars deșeuri medicale periculoase

Pompierii încearcă de mai multe ore să stingă focul. Localnicii au primit şi mesaje prin RO ALERT în care erau avertizaţi să închidă ferestrele, din cauza degajărilor mari de fum. Mai mult, norul de fum acoperă deja o bună parte din cerul Capitalei, pericolul de poluare fiind uriaș.

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a precizat, la Antena 3, ce măsurători se fac pentru a se monitoriza calitatea aerului, în așa fel încât sănătatea bucureștenilor să nu fie pusă în pericol.

"Am cerut o anchetă exactă pentru stabilirea cantităților și tipurilor de deșeuri care au fost depozitate pe acea platforma. Teoretic, această companie nu avea dreptul de a depozita acolo deșeuri medicale periculoase, dar am constatat că erau sute de tone de deșeuri depozitate pe acea platformă. Se verifică momentan care este situația societăți.

Această societate a primit, în anul 2020, mai multe amenzi, de peste 200 de mii de lei. Peste 400 de mii de lei, amendă primită în 2021. Dosare penale deschise, cercetări pe rol, deci este vorba despre o societate cu multe probleme în trecut.

Avem un laborator mobil la fața locului. Până în momentul de față, calitatea aerului este bună, nu s-au constatat modificări în acest sens.

Se vede norul de fum de la zeci de km. Verificăm acum direcția vântului și ANM face prognoze în ceea ce privește viteză și direcția de deplasare a norului."

Estimări meteorologice privind evoluția norului de fum, făcute de ANM

"Estimări meteorologice privind evoluția norului de fum din zona municipiului PLOIEȘTI, pentru intervalul 02.06.2021, ora 09:30 – 02.06.2021, ora 21:00

Având în vedere simulările modelelor numerice rulate în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie privind evoluția norului de fum din zona municipiului Ploiești se apreciază că cerul va fi mai mult noros, iar în primele 2...3 ore va ploua slab.

Vântul va sufla cel mult moderat (rafale de până la 30...35 km/h) din direcție predominant nord-nord-vestică (astfel, norul de fum se va deplasa încet și treptat către sud-sud-est)."

Tanczos Barna: Am cerut Gărzii Mediu şi Agenţiei pentru Protecţia Mediului un raport privind cantităţile de deşeuri depozitate spre incinerare

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Tanczos Barna s-a deplasat în această dimineaţă pe platforma SC ECO BURN SRL din localitatea Brazi, judeţul Prahova, ca urmare a incendiului puternic izbucnit în cursul acestei nopţi în hala incineratorului.

"Am cerut Gărzii Naţionale de Mediu şi Agenţiei pentru Protecţia Mediului Prahova un raport privind cantităţile de deşeuri depozitate aici spre incinerare.

De asemenea, aşteptăm concuziile ISU privind cauza incendiului, mai ales că în această hală este interzisă depozitarea deşeurilor medicale periculoase, iar incineratororul avea instalaţia oprită din ianuarie ca urmare a suspendării activităţii. Echipa Gărzii de Mediu împreună cu APM Prahova se află la faţa locului şi monitorizează calitatea aerului cu analizorul portabil din dotare, pe direcţia vântului, spre zona populată", a declarat ministrul Barna.

Garda de mediu: Măsurătorile indicatorilor de calitate ai aerului monitorizați cu stațiile fixe de monitorizare din Municipiul Ploiești nu au prezentat creșteri sau depășiri

În cursul dimineții de astăzi, 02.06.2021, ora 02:45, Comisariatul Județean Prahova al Gărzii Naționale de Mediu a fost anunțat prin apel 112 despre izbucnirea unui incendiu pe platforma incineratorului SC ECO BURN SRL din localitatea Brazi, județul Prahova. Echipa de permanență din cadrul comisariatului s-a deplasat în teren.

Din primele constatări la fața locului, incendiul se manifestă în interiorul incineratorului, cu degajare de fum dens în atmosferă datorită arderii necontrolate a deșeurilor existente. Incendiul este încă în desfășurare.

Din cauza degajărilor masive de fum, ISU Prahova a emis mesaj RO-ALERT.

Măsurătorile indicatorilor de calitate ai aerului monitorizați cu stațiile fixe de monitorizare din Municipiul Ploiești și localitatea Brazi, precum și cei monitorizați cu laboratorul mobil al Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova în zona de sud a Municipiului Ploiești, nu au prezentat creșteri sau depășiri.

Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Prahova va continua verificările pe amplasament. Cauza incendiului urmează să fie stabilită de ISU.

Incendiu de proporţii la un incinerator de deşeuri medicale din Prahova, provocat de un angajat care s-a sinucis

Este incendiu de proporţii, miercuri dimineaţă, la incineratorul de deşeuri medicale din comuna prahoveană Brazi, iar un om ar fi prins sub dărâmături.

O hală de 400 mp, plină cu deşeuri periculoase, a luat foc. Forţe impresionante de pompieri au fost mobilizate pentru a opri incendiul.

Este posibil ca un om să fie prins sub tavanul halei industriale, care s-a prăbuşit mistuit de flăcări.

"In data de 02.06.2021 in jurul orei 2:30 a izbucnit un incendiu in hala incineratorului ecologic aflat in incinta parcului industrial Brazi.

Din declaratiile paznicului parcului industrial Brazi, un angajat al societatii Eco Burn a intrat in incinta parcului mintind ca isi lasa bicicleta si pleaca in cursa cu un sofer. In scurt timp a izbucnit incendiul si paznicul a telefonat la ISU anuntand incidentul.

Mentionam ca angajatul S.C. a patruns in mod ilegal in incinta parcului industrial Brazi si a Societatii Eco Burn, in afara orelor de program si fara acordul Societatii.

La fata locului a lasat o bicicleta in scopul inducerii ideii de sinucidere fapt confirmat si din declaratiile tatalui sau care a precizat organelor abilitate ca a fost informat de S.C. ca se va sinucide

Mai precizam ca Eco Burn SRL se confrunta cu al treilea incendiu produs de maini criminale. Deasemenea mai precizam ca Ecoburn isi va relua activitatea in pofida acestor incidente rau voitoare aflandu-se in procedura de revizuire", se arată într-o informare a societăţii.

