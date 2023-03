Paştele Ortodox în 2023 şi în următorii ani. Zile libere şi vacanţa pentru elevi

Paştele Ortodox pică în 2023 pe 16 aprilie, iar românii vor avea mai multe zile libere, la fel ca şi elevii care intră în vacanţa de Paşte.

Sursa foto: Profimedia Images

Paştele Ortodox pică în acest an pe 16 aprilie, iar Paştele Catolic va fi sărbătorit cu o săptămână mai devreme, pe 9 aprilie 2023.

Potrivit legii, românii au parte de mai multe zile libere cu ocazia Paştelui, respectiv pe 14 aprilie, în Vinerea Mare, dar şi luni, 17 aprilie, în a doua zi de Paşte. Astfel, românii vor avea o minivacanţă de patru zile, de vineri până luni inclusiv.

Calcularea datei la care creştinii sărbătoresc Paştele Ortodox ţine două fenomene naturale, unul cu dată fixă - echinocţiul de primăvară, care a avut loc pe 20 martie, iar altul cu dată schimbătoare - Luna plină, care face ca data Paştelui să se schimbe de la an la an.

Postul Paştelui a început pe data de 27 februarie şi are o durată de 40 de zile, până la sărbătoarea Învierii Domnului, care are loc pe data de 16 aprilie 2023. Spre deosebire de Postul Crăciunului, care este mai permisiv din punct de vedere alimentar, postul Paştelui nu are atât de multe zile cu dezlegare la peşte.

Numărul de zile cu dezlegare la peşte pentru enoriaşi în Postul Paştelui este de doar două zile. Aşadar, credincioşii vor putea mânca peşte de sărbătoarea Buna Vestire şi de sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim, Floriile.

Paştele Ortodox în 2023 și în următorii ani

- Paștele ortodox 2023: 16 aprilie;

- Paștele ortodox 2024: 5 mai;

- Paștele ortodox 2025: 20 aprilie;

- Paștele ortodox 2026: 12 aprilie;

- Paștele ortodox 2027: 2 mai;

- Paștele ortodox 2028: 16 aprilie;

- Paștele ortodox 2029: 8 aprilie;

- Paștele ortodox 2030: 28 aprilie.

Vacanţa pentru elevi de Paştele Ortodox în 2023

Vacanţa de Paşte în 2023 se întinde pe aproape două săptămâni, după cum se vede din calendarul anului şcolar în curs al Ministerului Educaţiei.

În 2023, vacanţa de Paşte a elevilor începe de vineri, 7 aprilie, iar Paştele ortodox este pe 16 aprilie.

Astfel, elevii vor începe vacanţa de Paşte din 2023 cu un weekend, urmat de o săptămână întreagă liberă şi primele două zile după Învierea Domnului, astfel că vor merge la şcoală de miercuri, şi nu de luni.

Mai exact, Vacanţa de Paşte în 2023 este în perioada vineri, 7 aprilie 2023, până marți, 18 aprilie 2023.

Cum va fi vremea de Paştele Ortodox. Prognoza meteo

Meteorologii estimează că, până în 17 aprilie, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă sau ușor mai ridicate. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare într-o singură săptămână din patru.

Prognoza meteo pentru săptămâna 3 - 10 aprilie: Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în regiunile sud-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele specifice.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în toate regiunile.

Prognoza meteo pentru săptămâna 10 - 17 aprilie: Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Cea mai puternică rugăciune pe care să o rosteşti de Paştele Ortodox

În sfânta zi de Paşte, creştinii ortodocşi pot rosti cea mai puternică rugăciune către Mântuitorul Iisus Hristos, despre care se spune că ajută la iertarea păcatelor.

"Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care ai plâns pentru Lazăr și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile Tale, vindecă patimile mele. Cu rănile Tale, tămăduiește rănile mele. Cu Sângele Tău, curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului Tău cel de viață făcător. Fierea cu care vrăjmașii Te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat.

Trupul Tău întins pe Cruce să întindă către Tine mintea mea, cea trasă jos de diavoli. Capul Tău, pe care l-ai aplecat pe Cruce, să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele Tale mâini, pironite de cei fără de lege pe Cruce, să mă tragă spre Tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura Ta. Fața Ta, cea batjocorită cu pălmuiri și cu scuipări, să umple de strălucire fața mea cea întinată în fărădelegi. Amin!".