„Peștii-iepure nu mai au frică de om”. Cât de periculoși sunt și ce trebuie să faci dacă ai fost mușcat: „Neapărat să fii cusut”

Peștii-iepure din apele Greciei au început să se apropie tot mai mult de oameni și pot provoca răni serioase dacă mușcă. Foto: Getty Images

Peștii-iepure din apele Greciei au început să se apropie tot mai mult de oameni și pot provoca răni serioase dacă mușcă. Adrian Bîlbă, doctor în medicină veterinară și cercetător științific, a explicat la Antena 3 CNN că această specie invazivă nu mai are teamă de om, stă aproape de mal și poate provoca rupturi de piele și carne care necesită intervenția medicului.

Adrian Bîlbă, doctor medicină veterinară, cercetător științific: Sunt niște pești originari din Marea Roșie, o mare mult mai caldă. Marea Egee s-a încălzit destul de recent, iar peștele începe să se simtă bine, să se simtă ca la el acolo în Marea Roșie, să muște și să atace, să fie cumva bine adaptat, să se reproducă repede.

Este capabil de a ieși, de a se fixa de plasările pescarilor, de a le rupe, de a le consuma peștele prins în în aceste plase și în felul ăsta s-a adaptat. Este și antropizat într-o oarecare măsură, fiindcă nu mai are frică de om.

Acest pește cu cap de iepure, de fapt face parte din categoria peștilor cu cap de broască râioasă. Sunt pești care au un aspect de amfibian, fiindcă ei au constituit și sursa amfibienilor de astăzi și mai departe evoluției tetrapodelor.

El stă în zona malului, fiindcă acolo este cea mai multă hrană, e zona pescarilor, a plaselor de pescuit și nu mai are teamă de om, s-a antropizat ca multe alte specii care s-au obișnuit cu omul și nu mai au teamă de acesta. Sunt în număr foarte mare fiindcă mările sunt din ce în ce mai calde și Marea Egee în mod particular s-a încălzit și a oferit condiții foarte bune pentru acest pește.

Mușcătura lui este periculoasă prin faptul că rupe carne, adică rupe bucățică de piele, carne nu foarte multă, dar suficientă ca să te ducă la medic. Deci dacă cumva este cineva mușcat trebuie să se spele cu soluția antiseptică, apa sărată nu e bună că este erozivă pentru plagă și după aceea plaga trebuie neapărat cusută fiindcă este un gen de plagă, nu e înțepătură ci este ruptură.

El este un pește toxic, dar nu are toxine în mușcătură, asta este foarte important. Ficatul și icrele lui sunt toxice. E vorba de o toxină prezentă în lumea animală, foarte frecventă, o au și peștele balon și peștele lună. Se numește Tetrodoxină și ea blochează canalele de sodiu, este o neurotoxină și blochează respirația efectiv.

Ce trebuie să știe despre peștele-iepure românii care își fac vacanța în Grecia. Ambasada de la București face precizări

Precizările vin după ce Ambasada Greciei la București a transmis, joi, o serie de clarificări privind informațiile apărute în presă și pe rețelele sociale despre așa-numiții „pești-iepure” semnalați pe plajele din Grecia.

Centrul Elen pentru Cercetări Marine, cel mai important organism public din Grecia pentru studiul mediului marin, a îndemnat la calm și a transmis că nu există dovezi științifice care să confirme un val de atacuri asupra înotătorilor.

Specialiștii greci spun că nu există un sistem oficial de raportare a unor astfel de incidente în Grecia sau în alte state mediteraneene. Centrul a fost informat doar despre un singur caz confirmat de rănire a unei înotătoare, în Creta, în anul 2022.

Lagocefalul, cunoscut și ca pește-iepure, este o specie alogenă care a ajuns în Marea Mediterană din Marea Roșie, prin Canalul Suez. În Grecia a fost observat pentru prima dată în 2005, iar în prezent este întâlnit aproape în toate mările grecești.

Specia este considerată invazivă și afectează atât biodiversitatea, cât și activitatea pescarilor. Peștele distruge plasele, consumă capturile și provoacă pierderi economice pentru pescarii de coastă.

Autoritățile elene avertizează însă că pericolul cel mai mare este legat de consumul acestui pește. Țesuturile lagocefalului conțin tetrodotoxină, o neurotoxină puternică pentru care nu există antidot cunoscut. Consumul poate provoca intoxicații grave și chiar deces, motiv pentru care legislația europeană interzice comercializarea și consumul acestei specii.

În Grecia a fost înregistrat un singur caz de intoxicație, în care au fost implicați cinci marinari străini care nu cunoșteau pericolul. Până acum, autoritățile elene spun că nu a fost înregistrat niciun deces cauzat de consumul de lagocefal.

Turiștii sunt sfătuiți să nu se apropie, să nu atingă și să nu hrănească animale sălbatice, marine sau terestre. În cazul în care peștele trebuie manipulat, autoritățile recomandă folosirea unor mănuși groase de protecție. De asemenea, turiștii sunt avertizați să nu consume niciodată lagocefal și să nu mănânce pește sau alte organisme marine dacă nu sunt siguri că sunt sigure pentru consum.

Centrul Elen pentru Cercetări Marine subliniază că situația trebuie tratată cu prudență și informare corectă, nu cu exagerări sau panică.