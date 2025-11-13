RCA pentru trotinete și biciclete electrice. Legea a fost promulgată. Cine trebuie să își facă asigurare

1 minut de citit Publicat la 17:06 13 Noi 2025 Modificat la 17:06 13 Noi 2025

RCA devine obligatoriu pentru unele trotinete electrice. Foto: Getty Images

Președintele Nicușor Dan a promulgat, joi, legea care prevede obligativitatea asigurării RCA pentru trotinete și biciclete electrice. Legea a fost adoptată la finalul lunii octombrie de Parlament.

Asigurarea RCA va fi obligatorie pentru două categorii de trotinete și biciclete electrice, a explicat vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Sorin Mititelu, la Antena 3 CNN. Este vorba despre vehiculele care pot atinge o viteză de 25 de kilometri pe oră sau de cel puțin 14 kilometri pe oră, dar au o greutate mai mare de 25 de kilograme. De asemenea, cel mai probabil, verificarea acestor asigurări se va face cu ajutorul unui autocolant (sticker) pe care proprietarii vor fi obligați să îl lipească pe trotinetele sau bicicletele electrice.

Vicepreședintele ASF a adăugat că proprietarii trotinetelor/bicicletelor electrice, persoane fizice sau juridice, vor avea obligația să cumpere polița RCA.

Oficialul a explicat că ASF urmează să anunțe și metoda de înscriere și de identificare a vehiculelor de acest tip în trafic.

„Vom stabili și metoda tehnică pentru identificarea în trafic a acestor vehicule, cel mai probabil va fi similară cu rovineta, respectiv aplicarea unui sticker de o anumită culoare, cu anumite date de identificare”, a spus vicepreședintele ASF.

Pentru trotinetele obișnuite, cu viteză sub 25 km/h și motor sub 250 W — adică cele folosite de majoritatea utilizatorilor urbani — RCA-ul nu este obligatoriu.