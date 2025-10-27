RCA pentru trotinete electrice. Când este nevoie de asigurare și cât costă

2 minute de citit Publicat la 12:19 27 Oct 2025 Modificat la 12:19 27 Oct 2025

Unii români vor avea nevoie de RCA pentru trotinetă electrică. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta/ Maksim Blinov

În ultimii ani, trotinetele și bicicletele electrice au devenit o alternativă tot mai populară de transport urban. Însă, odată cu creșterea numărului de astfel de vehicule, apar și întrebări legate de obligativitatea unei asigurări. Așa cum mașinile au nevoie de poliță RCA, în unele cazuri și trotinetele electrice vor intra sub incidența aceleiași reguli. Iată ce trebuie să știi despre RCA pentru trotinete electrice, când este necesar și cât costă.

Înainte de a cumpăra sau folosi o trotinetă electrică performantă, este important să verifici specificațiile tehnice: viteză maximă, greutate și puterea motorului. Dacă depășesc pragurile legale, vei avea nevoie de RCA pentru trotinetă electrică, la fel ca pentru orice alt vehicul motorizat.

Camera Deputaților a adoptat, miercurea trecută, în calitate de for decizional, proiectul de lege de amendare a Legii RCA pentru a include și trotinetele și bicicletele electrice.

Potrivit legii adoptate de Parlament, polițele RCA vor putea fi verificate electronic, fără oprirea vehiculelor, iar istoricul daunelor va fi standardizat la nivel european.

Pentru ce trotinete și biciclete electrice va fi nevoie de RCA

Conform modificărilor legislative recente, nu toate trotinetele și bicicletele electrice necesită RCA. Obligația apare doar atunci când vehiculul este considerat „vehicul motorizat” în sensul legii — adică atunci când are:

o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, sau

o viteză maximă de cel puțin 14 kilometri pe oră, dar are o greutate constructivă mai mare de 25 de kilograme

o putere nominală continuă a motorului electric mai mare de 250 W.

Dacă trotineta sau bicicleta ta electrică se încadrează în aceste limite, ea este tratată similar cu un scuter electric, iar proprietarul trebuie să încheie o poliță de asigurare de răspundere civilă auto (RCA).

În schimb, pentru trotinetele obișnuite, cu viteză sub 25 km/h și motor sub 250 W — adică cele folosite de majoritatea utilizatorilor urbani — RCA-ul nu este obligatoriu.

Totuși, chiar și în aceste cazuri, o asigurare facultativă de răspundere civilă poate fi utilă pentru acoperirea eventualelor daune provocate altor persoane sau vehicule.

Cât costă asigurarea

Prețul unui RCA pentru trotinete electrice depinde de mai mulți factori: tipul vehiculului, puterea motorului, vârsta proprietarului, istoricul de daune și compania de asigurări aleasă.

În general, costul este mult mai redus decât pentru un autoturism, situându-se de obicei între 100 și 300 de lei pe an, în funcție de riscurile evaluate de asigurator.

Dacă vehiculul este folosit în scop comercial (livrări, transport închiriat etc.), tariful poate fi mai mare. Pentru uz personal, însă, polițele sunt relativ accesibile și pot fi încheiate rapid online, odată ce trotineta este înmatriculată sau înregistrată la autoritatea locală.