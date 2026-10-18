Catolicii ar putea avea un nou sfânt. Irlandezii cer canonizarea unui preot-martir ucis în Primul Război Mondial: „A fost un erou”

4 minute de citit Publicat la 19:03 18 Oct 2026 Modificat la 19:03 18 Oct 2026

Campania pentru canonizarea preotului este condusă de Asociația Părintelui Willie Doyle. Foto: www.williedoyle.org

Un preot irlandez erou, care a fost ucis în Primul Război Mondial în timp ce încerca să îi ajute pe răniți și pe soldații pe moarte, ar putea fi canonizat, relatează BBC. O asociație fondată de unul dintre admiratorii părintelui a inițiat procesul, care a fost continuat apoi de clericii irlandezi. În total, s-au strâns 3.500 de pagini, pline cu dovezi că părintele a dus o viață „sfântă”. Decizia finală aparține însă Vaticanului.

Părintele Willie Doyle a fost capelan în Armata Britanică în timpul unora dintre cele mai sângeroase bătălii din Primul Război Mondial, inclusiv la Somme, Messines și Passchendaele.

Originar din Dublin, părintele a devenit faimos pentru curajul său pe front. El a fugit de mai multe ori în așa numitul „No Man's Land”, zona dintre tranșeele celor două tabere inamice, pentru a căra soldați răniți într-un loc sigur sau pentru a-i consola pe cei răniți mortal.

Duminică, Biserica Catolică din Irlanda a organizat o slujbă specială la Catedrala din Mullingar, înainte de a trimite la Vatican mii de documente în sprijinul demersului de canonizare.

Primul Război Mondial făcea ravagii de mai bine de un an când părintele Doyle s-a oferit voluntar să devină capelan militar al Diviziei a 16-a (irlandeze) a armatei britanice.

El a slujit în cadrul acestei divizii timp de aproape doi ani, iar mare parte din acest timp l-a petrecut în tranșeele de pe Frontul de Vest, până la moartea sa în timpul Bătăliei de la Passchendaele la data de 16 august 1917.

Părintele a fost ucis de un obuz în timp ce încerca să ajute doi soldați protestanți răniți, dintre care unul era un tânăr ofițer din Belfast, sublocotenentul Arthur Vivian Green.

Din acest motiv, Biserica Catolică din Irlanda îl consideră pe părintele Doyle un „martir ecumenic al carității”, care a murit în timp ce îi slujea pe soldați aparținând altor confesiuni creștine.

Decorat după Bătălia de la Somme

Campania pentru canonizarea preotului este condusă de Asociația Părintelui Willie Doyle, un grup cu sediul la Dublin, format în principal din laici, dar susținut de clerici.

Grupul a fost înființat de Patrick Kenny, lector la o școală de afaceri, care locuiește la mică distanță de locul în care a crescut părintele Doyle, în sudul comitatului Dublin.

„Părintele Willie Doyle a dus o viață eroică și, aș spune eu, sfântă. A primit Crucea Militară pentru curajul demonstrat în Bătălia de la Somme. A fost menționat, de asemenea, în rapoarte oficiale pentru meritele sale”, a spus Kenny pentru BBC News.

Kenny a înființat asociația în 2020 după ce a fost „captivat” de curajul părintelui atunci când a citit biografia sa.

Născut în 1873 cu numele William Joseph Gabriel Doyle, viitorul preot a avut o copilărie lipsită de griji, într-o familie din clasa de mijloc, în cartierul înstărit Dalkey din Dublin.

A fost trimis la un internat catolic din Anglia, dar s-a întors în Irlanda în adolescență, iar la vârsta de 18 ani începuse deja să studieze pentru a deveni preot iezuit.

Avea în jur de 40 de ani când a fost trimis pe front în calitate de capelan. Capelanii sunt acei preoți care nu administrează o parohie, ci sunt atașați unor instituții seculare (școală, închisoare, unitate militară etc).

Deși în calitatea sa de capelan, părintele nu trebuia să ia parte efectiv la lupte, Kenny a spus că generalul-maior Sir William Bernard Hickie, comandantul Diviziei a 16-a (irlandeze), l-a descris pe părintele Doyle drept „cel mai curajos om pe care l-a întâlnit vreodată”.

Kenny a adăugat că părintele Doyle scria foarte multe scrisori, iar corespondența sa personală a devenit o sursă importantă de mărturii directe pentru istorici.

„În orice carte despre Irlanda în Primul Război Mondial aproape sigur vei găsi o referire la părintele Willie Doyle. Datorită numărului foarte mare de scrisori pe care le-a trimis acasă, știm multe despre experiențele soldaților irlandezi”, a explicat el.

Kenny a adăugat că părintele Doyle era foarte apreciat de propriii soldați, dar era cunoscut și pentru bunătatea și compasiunea de care dădea dovadă față de prizonierii de război germani răniți.

Cum devine o persoană un sfânt?

Procesul de canonizare în Biserica Catolică este format din cinci pași, iar unii pot lua mai mulți ani. Campania pentru Willie Doyle este încă la început.

Asociația Părintelui Willie Doyle a solicitat Bisericii din Irlanda să susțină propunerea de canonizare, iar în 2022 a fost deschisă o anchetă la nivelul diecezei.

„Dieceza de Meath a desfășurat o investigație amplă: o comisie teologică i-a studiat scrierile, iar o comisie istorică i-a cercetat viața”, a explicat Kenny.

A fost organizat și un „tribunal”, în cadrul căruia au fost intervievați experți pentru a evalua amploarea moștenirii spirituale pe care părintele Doyle a lăsat-o în rândul credincioșilor care îl venerează.

„Împreună, toate documentele însumează aproape 3.500 de pagini. Aceste documente vor fi duse la Roma, iar acolo va începe următoarea etapă a procesului”, a explicat Kenny.

Spiritualitatea și generația Z

În această săptămână, episcopul de Meath, Tom Deenihan, a fost filmat în timp ce aplica sigilii de ceară pe numeroasele pachete care conțin dovezile adunate despre părintele Doyle, pregătite pentru a fi examinate de Vatican.

Episcopul a spus că exemplul unui preot catolic irlandez care a murit slujind ca preot militar în armata britanică „are multe de oferit epocii noastre, în care naționalitatea și confesiunea riscă să devină factori de polarizare”.

„Într-adevăr, spiritualitatea și exemplul părintelui Doyle rezonează foarte mult cu spiritualitatea generației Z”, a adăugat el.

Membrii familiei părintelui Doyle au fost invitați să li se alăture episcopilor irlandezi la ceremonia care a avut loc duminică după-amiază, la Mullingar.

Episcopul a spus că este „un moment important în viața Bisericii de aici, din Irlanda” și a adăugat că este „încrezător” că demersul va avea succes.