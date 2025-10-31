Luminația, sărbătoare în 1 noiembrie 2025: Anul acesta pică odată cu Moșii de Toamnă. Tradiții și superstiții de „Ziua Morților”

În noaptea Luminației, în unele zone din România, oamenii merg la cimitir și aprind lumânări. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Luminația, cunoscută și sub denumirea de Ziua Morților, este o sărbătoare religioasă și culturală, dedicată pomenirii celor dragi care nu mai sunt printre noi. Celebrată anual pe 1 și 2 noiembrie, Luminația are rădăcini adânci în tradițiile catolice din regiunile din Nord-Vestul și Sud-Vestul României, dar și în alte colțuri ale Europei Centrale și de Est.

Deși această sărbătoare poate fi asemănătoare cu Ziua Morților celebrată în alte culturi, precum în Mexic, cu toate obiceiurile sale colorate și simbolismul puternic al luminii, Luminația din România are propriile sale trăsături distinctive.

În calendarul ortodox, Luminația nu apare ca o sărbătoare oficială. Însă există Sâmbăta Morților (n.r. sau „Moșii de Toamnă”) care coincide anul acesta cu 1 noiembrie. Mosii de Toamnă sunt o altă sărbătoare închinată celor morți, celebrată la începutul lunii noiembrie, dar nu întotdeauna în aceleași zile ca și Luminația, ci mereu în prima sâmbătă din lună.

În schimb, Luminația este o sărbătoare mai specifică catolică și este mai prezentă în regiunile din România cu tradiție catolică, cum ar fi în Transilvania. În aceste regiuni, credincioșii ortodocși pot celebra această zi într-un mod similar cu catolicii, prin rugăciuni și aprinderea lumânărilor pentru sufletele celor morți.

Tradiții și obiceiuri

În noaptea Luminației, conform tradiției populare, porțile dintre cele două lumi se deschid, iar sufletele celor răposați sunt libere să viziteze lumea celor vii. Aceasta este o noapte magică, în care cimitirele se transformă în adevărate „oaze de lumină”, datorită lumânărilor aprinse pentru a lumina drumul celor plecați.

Lumânările sunt, de altfel, simbolul suprem al acestei sărbători. Se spune că lumina lor ajută sufletele celor morți să găsească calea înapoi spre lumea celor vii. În multe cimitire din România, noaptea de 1 noiembrie este o adevărată procesiune de lumini, cu oameni care aduc ofrande, aprind lumânări și candele pentru cei dragi, care nu mai sunt. Acest obicei se consideră o formă de respect și recunoștință față de cei care au trecut în veșnicie.

În această zi, familiile se adună la mormintele celor răposați pentru a le curăța și a le decora cu flori și lumânări. În unele regiuni, se obișnuiește chiar ca, în fața mormântului, să se pună un pahar cu apă și un vas cu flori, pentru a răcori și hrăni sufletul celui decedat. Este și un moment de reculegere și de rugăciune, pentru a cere iertare și a cere liniște sufletelor celor dragi.

Superstiții legate de Luminație

Luminația este, de asemenea, o perioadă în care multe superstiții sunt legate de sufletele celor morți.

Se spune că, în noaptea Luminației, cei vii trebuie să fie atenți la anumite semne, care ar putea indica prezența spiritelor celor care au plecat. De exemplu, este larg răspândită credința că, în această noapte, sufletele celor răposați pot apărea sub formă de vise. De asemenea, există o superstiție conform căreia, dacă în această zi sau noapte cineva adoarme în cimitir, el va avea parte de noroc.

În unele colțuri ale țării, se crede că apa este un alt simbol important al acestei zile. Astfel, oamenii lasă câte un pahar de apă la mormântul celor dragi, pentru a le potoli setea sufletului. De asemenea, în tradiția populară există credința că în ziua Luminației nu este bine să lucrezi sau să faci treabă grea, pentru că aceasta ar putea aduce nenorociri. Este o zi destinată liniștii și rugăciunii, iar orice activitate de acest tip ar putea tulbura liniștea celor care se află în veșnicie.

Un alt obicei răspândit în unele zone ale țării este acela de a aprinde un foc în cimitire, în jurul căruia familiile se adună pentru a-și aminti de cei dragi. Focul simbolizează purificarea și protecția sufletelor celor răposați.