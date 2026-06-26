Ministerul Educației a cerut inspectoratelor școlare să le asigure elevilor care dau Bacul 2026 apă și aer condiționat

2 minute de citit Publicat la 17:53 26 Iun 2026 Modificat la 17:53 26 Iun 2026

Ministerul Educaţiei cere condiții optime pentru desfășurarea examenelor de la Bac 2026, pe fondul caniculei FOTO: Getty Images

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a transmis, vineri, o adresă tuturor inspectoratelor şcolare, prin care solicită asigurarea măsurilor necesare pentru protejarea sănătăţii elevilor şi profesorilor în timpul examenului de Bacalaureat 2026, în contextul temperaturilor ridicate şi a disconfortului termic accentuat.

Potrivit adresei, se vor avea în vedere, după caz, următoarele măsuri:

asigurarea accesului permanent la apă potabilă pentru candidaţi, profesorii evaluatori şi membrii comisiilor;

pentru candidaţi, profesorii evaluatori şi membrii comisiilor; organizarea, în măsura posibilităţilor, a sălilor de examen, a spaţiilor destinate evaluării lucrărilor scrise şi a celor pentru vizualizarea lucrărilor în încăperi cu expunere redusă la radiaţia solară directă (orientate către zona umbrită a clădirii), în vederea diminuării disconfortului termic;

(orientate către zona umbrită a clădirii), în vederea diminuării disconfortului termic; utilizarea cu prioritate a spaţiilor dotate cu instalaţii de climatizare funcţionale pentru desfăşurarea probelor de examen, a activităţilor de evaluare şi a vizualizării lucrărilor scrise;

pentru desfăşurarea probelor de examen, a activităţilor de evaluare şi a vizualizării lucrărilor scrise; a sigurarea funcţionării instalaţiilor de climatizare existente, iar acolo unde acestea nu sunt disponibile, identificarea unor soluţii alternative pentru reducerea disconfortului termic (aparate mobile de aer condiţionat, ventilatoare sau alte mijloace tehnice disponibile), cu respectarea condiţiilor de desfăşurare a examenului;

(aparate mobile de aer condiţionat, ventilatoare sau alte mijloace tehnice disponibile), cu respectarea condiţiilor de desfăşurare a examenului; menţinerea unei temperaturi adecvate în sălile utilizate, inclusiv prin aerisirea periodică a spaţiilor , în măsura în care aceasta nu afectează desfăşurarea probelor de examen, procesul de evaluare sau activitatea de vizualizare a lucrărilor;

, în măsura în care aceasta nu afectează desfăşurarea probelor de examen, procesul de evaluare sau activitatea de vizualizare a lucrărilor; asigurarea unor spaţii umbrite şi răcoroase pentru candidaţi înainte de intrarea în sălile de examen şi după finalizarea probelor, precum şi evitarea aglomerării în spaţiile de aşteptare, acolo unde infrastructura permite;

şi după finalizarea probelor, precum şi evitarea aglomerării în spaţiile de aşteptare, acolo unde infrastructura permite; verificarea funcţionalităţii instalaţiilor electrice necesare utilizării echipamentelor de climatizare şi a disponibilităţii surselor de alimentare cu energie electrică;

necesare utilizării echipamentelor de climatizare şi a disponibilităţii surselor de alimentare cu energie electrică; asigurarea accesului prompt la asistenţă medicală , verificarea disponibilităţii cabinetului medical şcolar sau, după caz, a spaţiului destinat acordării primului ajutor şi menţinerea legăturii permanente cu personalul medical desemnat pentru centrul de examen, în conformitate cu prevederile metodologice în vigoare;

, verificarea disponibilităţii cabinetului medical şcolar sau, după caz, a spaţiului destinat acordării primului ajutor şi menţinerea legăturii permanente cu personalul medical desemnat pentru centrul de examen, în conformitate cu prevederile metodologice în vigoare; monitorizarea permanentă a condiţiilor din centre şi intervenţia operativă în situaţiile în care temperaturile ridicate pot afecta desfăşurarea examenului, a procesului de evaluare sau starea de sănătate a persoanelor implicate;

informarea candidaţilor, profesorilor evaluatori şi membrilor comisiilor cu privire la măsurile de prevenire a efectelor temperaturilor ridicate.

"Se solicită inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi comisiilor judeţene de Bacalaureat să dispună, în limita atribuţiilor şi a resurselor disponibile, toate măsurile organizatorice necesare pentru diminuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra candidaţilor, profesorilor evaluatori şi membrilor comisiilor, astfel încât examenul naţional de Bacalaureat - 2026 şi procesul de evaluare să se desfăşoare în condiţii optime de siguranţă şi confort", se arată în solicitarea ministerului.

La prima sesiunea a examenului de Bacalaureat 2026, care va începe luni cu proba scrisă la Limba şi literatura română, sunt aşteptaţi să participe aproape 131.000 de candidaţi.

Din acest total, circa 116.000 de candidaţi provin din promoţia curentă, iar aproximativ 15.000 de candidaţi din seriile anterioare.

Aceştia vor susţine toate probele sau, în funcţie de rezultatele obţinute în sesiunile anterioare şi recunoscute ca atare, doar probele nepromovate.

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, marţi are loc proba obligatorie a profilului - proba E.c), iar joi - proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d).

Vineri, candidaţii din partea minorităţilor naţionale vor susţine proba la Limba şi literatura maternă - proba E.b).