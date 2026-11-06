Moșii de toamnă, sărbătoare pe 7 noiembrie 2026. Tradiții de „Sâmbăta Morților”: Ce se împarte și ce conțin pachetele de pomană

3 minute de citit Publicat la 10:42 06 Noi 2026 Modificat la 10:48 06 Noi 2026

Colivă dusă la preot pentru sfințire. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Moșii de toamnă 2026, sărbătoarea cunoscută și sub denumirea de Sâmbăta Morților, e celebrată sâmbătă, 7 noiembrie. Este una dintre zilele importante din calendarul ortodox dedicate pomenirii celor trecuți la cele veșnice.

Cu această ocazie, credincioșii merg la biserică pentru a participa la Sfânta Liturghie și la slujbele de pomenire, aduc colivă și pomelnice și împart pachete de pomană în memoria rudelor și a celor dragi.

Iată ce tradiții se păstrează și ce alimente sunt oferite, de obicei, în această zi.

Moșii de toamnă 2026. De ce sunt sărbătoriți pe 7 noiembrie

Potrivit calendarului creștin-ortodox publicat de Patriarhia Română, data de 7 noiembrie 2026 este dedicată pomenirii celor adormiți, fiind consemnată drept „Sâmbăta celor adormiți - Moșii de toamnă”.

În tradiția ortodoxă, ziua de sâmbătă este dedicată în mod special rugăciunilor pentru cei trecuți la cele veșnice. Moșii de toamnă reprezintă un prilej pentru credincioși de a-și aminti de părinți, bunici, rude și prieteni care au murit, dar și de persoanele care nu mai au pe nimeni care să le pomenească.

Denumirea de „Moși” provine de la cuvântul „strămoși” și face trimitere la înaintașii familiilor și ai comunităților.

Biserica încurajează rugăciunea pentru cei adormiți, pomenirea lor la Sfânta Liturghie și faptele de milostenie făcute în memoria acestora.

Potrivit unui articol publicat de Basilica.ro, pomenirea morților înseamnă mai mult decât împărțirea unor alimente. Aceasta presupune rugăciune, cinstirea memoriei celor plecați și păstrarea legăturii sufletești cu aceștia.

Ce se împarte de Moșii de toamnă 2026. Ce trebuie să conțină pachetele de pomană

Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri de Sâmbăta Morților este împărțirea pachetelor cu alimente. Acestea sunt pregătite de familii și oferite în memoria celor adormiți, după participarea la slujbele religioase.

Coliva ocupă un loc central în tradiția pomenirii morților. Preparată din grâu fiert, îndulcit și decorat cu nucă sau zahăr, aceasta simbolizează învierea și speranța vieții veșnice.

Pe lângă colivă, credincioșii obișnuiesc să ofere:

Colaci, pâine sau alte produse de panificație;

Mere, pere, struguri și nuci;

Sarmale, pilaf, mâncare de legume sau alte preparate gătite;

Plăcinte cu dovleac, mere sau brânză;

Prăjituri, biscuiți și alte dulciuri;

Apă sau vin, în funcție de tradiția locului.

În unele zone ale țării, pachetele sunt așezate în vase noi, precum farfurii, căni sau castroane, care sunt oferite ulterior celor care primesc pomana.

De asemenea, în anumite regiuni se păstrează obiceiul de a pune un bănuț în pachet. Aceste practici sunt însă tradiții populare locale, nu obligații impuse de Biserică.

Câte pachete se dau de pomană de Sâmbăta Morților

Nu există un număr obligatoriu de pachete care trebuie împărțite de Moșii de toamnă. Fiecare familie hotărăște câte pregătește, în funcție de posibilități și de obiceiurile păstrate în comunitate.

În anumite zone există tradiția împărțirii a trei pachete, număr asociat simbolic cu Sfânta Treime. Aceasta nu reprezintă însă o regulă bisericească.

Important este ca alimentele să fie oferite cu bunăvoință și respect, iar pomana să fie însoțită de rugăciunea pentru sufletul celui pomenit.

Biserica pune accent pe semnificația spirituală a gestului, nu pe valoarea sau cantitatea produselor oferite.

Ce trebuie să duci la biserică pe 7 noiembrie 2026

În dimineața zilei de sâmbătă, credincioșii merg la biserică pentru Sfânta Liturghie și slujba de pomenire a celor adormiți.

Pentru această zi, se obișnuiește să fie pregătite:

Colivă, care este binecuvântată în cadrul slujbei;

Colaci sau pâine;

Vin;

Lumânări;

Pomelnice cu numele de botez ale persoanelor decedate care urmează să fie pomenite.

După slujbă, alimentele sunt împărțite celor prezenți sau persoanelor aflate în nevoie.

Multe familii aleg să meargă și la cimitir, unde aprind lumânări, duc flori, îngrijesc mormintele și rostesc rugăciuni pentru cei dragi.

Ce tradiții și obiceiuri se păstrează în România de Moșii de toamnă

De-a lungul timpului, în jurul acestei zile s-au păstrat numeroase tradiții populare, transmise din generație în generație.

În unele regiuni, oamenii evită treburile gospodărești grele, spălatul rufelor sau măturatul, considerând că ziua trebuie dedicată pomenirii celor adormiți.

De asemenea, se spune că nu este bine să existe certuri, vorbe urâte sau conflicte în familie. Acestea sunt însă credințe și obiceiuri populare, nu interdicții religioase generale.

O altă tradiție este aceea de a oferi de pomană preparatele preferate ale persoanei decedate, ca gest simbolic de aducere aminte.

Moșii de toamnă, un prilej de rugăciune și milostenie

Potrivit mesajului transmis de Patriarhia Română, pomenirea celor adormiți nu trebuie redusă la împărțirea alimentelor. Rugăciunea, pomenirea numelor la Sfânta Liturghie, îngrijirea mormintelor și faptele bune făcute în memoria celor plecați sunt, de asemenea, modalități prin care credincioșii își păstrează vie legătura cu aceștia.

Moșii de toamnă din 2026 sunt sărbătoriți înainte de începerea Postului Nașterii Domnului, care începe duminică, 15 noiembrie, conform calendarului Patriarhiei Române.

Astfel, ziua de 7 noiembrie rămâne un moment de reculegere, rugăciune și milostenie, în care credincioșii își amintesc de cei trecuți la cele veșnice și oferă daruri celor din jur în numele lor.