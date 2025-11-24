Sf. Ecaterina, sărbătoare pe 25 noiembrie. Cine a fost Ea și ce nume sunt sărbătorite

24 Noi 2025

Icoană cu Sfânta Ecaterina. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Basilica.ro

Pe 25 noiembrie, creștinii o sărbătoresc pe Sf. Ecaterina, una dintre cele mai cunoscute mucenițe ale Bisericii. Ziua adună tradiții vechi, rugăciuni de protecție și este prilej de bucurie pentru cei care îi poartă numele. Sfânta Ecaterina este un moment important în calendarul ortodox, marcat atât în biserici, cât și în familiile care respectă obiceiurile de toamnă.

Cine este Sf. Ecaterina, sărbătorită pe 25 noiembrie

Sfânta Mare Muceniță Ecaterina a trăit în secolul al IV-lea, în Alexandria Egiptului, fiind cunoscută pentru înțelepciunea și credința ei neclintită. Provenea dintr-o familie nobilă și a fost educată în filosofie, retorică și științele vremii, fiind recunoscută pentru inteligența ieșită din comun.

Potrivit tradiției, Ecaterina a mărturisit credința creștină în timpul persecuțiilor împăratului Maximian. A reușit să îi convingă pe mai mulți înțelepți păgâni să se boteze, fapt care a înfuriat autoritățile. După numeroase torturi – cea mai cunoscută fiind roata cu cuțite, care însă s-a sfărâmat – Sfânta Ecaterina a fost în cele din urmă martirizată prin decapitare.

Cultul ei s-a răspândit rapid în lumea creștină, iar Sf. Ecaterina a devenit protectoare a studenților, profesorilor, tinerelor și celor aflați în căutarea înțelepciunii. În România, este apreciată atât pentru viața ei exemplară, cât și pentru tradițiile legate de protecție și lumină.

Nume românești sărbătorite de Sf. Ecaterina

Pe 25 noiembrie își serbează onomastica toți cei care poartă nume derivate din Ecaterina. Printre cele mai întâlnite se numără:

Ecaterina

Caterina

Cati / Katy

Cătălina

Catița

Catina

Catiușa

Tina

Catinca

Această zi este un prilej de urări, mesaje de suflet și tradiționala masă de sărbătoare în familie. În multe zone ale țării, femeile țin în continuare obiceiul „luminii”, aprinzând o lumânare pentru protecție și sănătate.