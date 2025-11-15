Rogobete, despre ancheta fetiţei moarte în clinica dentară: Toate serverele şi spaţiile de stocare au fost sigilate de către procurori

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă seara, într-un interviu oferit pentru Antena 3 CNN, că toate serverele şi spaţiile de stocare de la clinica dentară în care a murit Sara, o fetiţă de doi ani, au fost sigilate de către procurori. Alexandru Rogobete a discutat la telefon cu tatăl copilei, care l-a rugat să urmărească îndeaproape evoluţia controalelor şi să ia măsurile care se impun pentru ca alţi părinţi să nu trăiască o astfel de tragedie.

În timpul discuţiei telefonice dintre ministrul Sănătăţii şi tatăl Sarei, acesta din urmă a reiterat că medicii de la clinica privată au încercat să sustragă anumite imagini surprinse de camerele de supraveghere. Potrivit declaraţiilor făcute de bărbat, fiicei sale i s-ar fi făcut două injecţii cu anestezic.

"Din câte ştiu eu, toate serverele şi spaţiile de stocare au fost sigilate de către procurori. Inspecţia Sanitară de Stat din Ministerul Sănătăţii verifică din punct de vedere administrativ dacă acest spaţiu, acea locaţia, respecta normativul în vigoare şi dacă erau aplicate toate protocoalele corespunzător. Deci, eu verific doar administrativ. Sigur, că am elemente din raport, forma finală a lui va fi gata luni şi, atunci, vom decide şi care sunt sancţiunile administrative, pe care Ministerul Sănătăţii le poate aplica în acest sens", a declarat Alexandru Rogobete în cadrul unei intervenţii telefonice, pe care a avut-o la "Zona Zero", emisiune difuzată la Antena 3 CNN.

Discuţia telefonică dintre ministrul Sănătăţii şi tatăl Sarei poate fi ascultată integral în materialul video de mai sus.

Tatăl fetiţei moarte în clinica dentară, către ministrul Sănătăţii: Vă rog frumos să fiţi atent pe acest caz

"Ce aş avea să îi spun domnului ministru? Vă rog frumos să fiţi atent pe acest caz, că putea să vi se întâmple şi dumneavoastră şi oricui. Şi să nu lăsaţi nimic să dispară sau să se ascundă, deoarece, de la bun început, de acolo, această clinică a încercat să muşamalizeze prin fel şi fel de mijloace. Şi mi-aş dori tare mult să fiţi implicat direct, deoarece eu voi merge până unde este nevoie să pot să fac dreptate pentru fata mea care a fost omorâtă", a spus Andrei Vişoiu, tatăl Sarei, fetiţa care a murit într-o clinică privată din Bucureşti.

Ulterior, tatăl micuţei i-a mai povestit ministrului Sănătăţii următoarele detalii: "A fost dat o cantitate foarte mare de anestezic, soţia mea a şi văzut când i-a injectat două seringi în acea perfuzie în picior. Totul a fost făcut pe repede-nainte la ora aceea, nu pot să-mi dau seama, erau obosiţi doctorii, n-au fost atenţi, s-au comportat şi urât. Au fost foarte multe chestii care n-au fost făcute conform protocoalelor, mai ales cu camerele de luat vederi: când încercau să le ascundă, să le oprească. Soţia mea i-a auzit, a stat în permanenţă în recepţie, la o uşă distanţă de camera în care era fetiţa, deoarece n-au lăsat-o să asiste la intervenţia care trebuia să i se facă".

Tinerii părinţi şi-au înmormântat astăzi fiica. Cu multă durere în glas, Andrei Vişoiu a povestit în faţa jurnaliştilor că soţia lui, Roxana, nu a putut să participe la funeralii, întrucât este extrem de afectată de moartea fetiţei lor, care avea doi ani.

Cazul micuţei de doi ani este acum anchetat de poliţie şi au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Totodată, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a trimis Corpul de Control la clinica dentară în care s-a petrecut tragedia, iar cei de la Colegiul Medicilor fac şi ei verificări.

DSP: Clinica dentară în care Sara a murit nu avea autorizație de funcționare, deși, o ceruse

Potrivit unui comunicat emis sâmbătă de DSP, clinica dentară din București în care Sara a murit, în timpul unei anestezii generale are autorizație de funcționare, dar nu și pentru spațiul în care a avut loc tragedia. Reprezentanții unității medicale au făcut cerere pentru avizele necesare încă din luna mai, dar nu au trimis dosarul complet nici până în prezent.