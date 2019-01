Epidemie de gripă. Ce trebuie să faci ca să te ferești de virus

Foto: pexels.com

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a anunțat, miercuri dimineață, epidemie de gripă, după ce au fost înregistrate 56 de decese din cauza virusului, de la începutul acestui sezon.

Medicii au venit cu mai multe recomandări pentru a ajuta populația să se ferească de virus.

1. Pentru populatie:

- Consultarea medicului de familie pentru simptome care sugereaza gripa, inclusiv

pentru a stabili o eventuala indicatie de spitalizare;

- Izolarea voluntara la domiciliu a persoanelor care prezinta simptomatologie

asemanatoare gripei;

- Respectarea etichetei tusei si stranutului (utilizarea de batiste de unica utilizare sau

tuse/stranut la nivelul regiunii interne a articulatiei cotului);

- Igiena adecvata a mainilor, in vederea reducerii raspandirii virusului;

- Evitarea aglomeratiilor;

- Triaj epidemiologic zilnic in orice tip de colectivitate, inclusiv pentru personalul

medico-sanitar si auxiliar, cu scoaterea temporara din colectivitate a celor depistati

cu simptomatologie respiratorie;

- Continuarea vaccinarii antigripale;

2. Pentru spitale:

- Limitarea accesului vizitatorilor in spitale, in special in sectiile cu risc;

- Triaj epidemiologic zilnic pentru personalul medico-sanitar si auxiliar, cu scoaterea

temporara din colectivitate a celor depistati cu simptomatologie respiratorie;

- Purtarea echipamentului de protectie adecvat (masti, manusi, halate) de catre

vizitatori si personalul medical;

- Refacerea urgenta a stocurilor de antivirale de catre spitalele care interneaza cazuri

de infectii respiratorii acute;

- Instituirea terapiei antivirale imediat dupa internare la toti pacientii care prezinta

tablou clinic compatibil cu gripa, fara a astepta rezultatul de laborator;

- Instituirea tratamentului profilactic cu antivirale la contactii apropiati ai pacientilor

confirmati internati, inclusiv personal medico-sanitar, chiar daca fusesera vaccinati

cu minimum 2 saptamani inaintea expunerii;

- Vaccinarea urgenta a personalului medico-sanitar si auxiliar nevaccinat;

- Refacerea urgenta a stocurilor de echipament de protectie si utilizarea

corespunzatoare a acestuia;

- Refacerea urgenta a stocurilor de antiseptice si dezinfectante, pentru o igiena

riguroasa a mainilor si a suprafetelor;

- Respectarea protocoalelor de management al cazului de gripa, inclusiv severa, al

contactilor si al focarelor.

