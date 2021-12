Evusheld, o combinație de anticorpi monoclonali cu acțiune prelungită, își păstrează activitatea neutralizanta împotriva variantei Omicron, după cum arată studiile desfășurate de universitățile Oxford și Washington

Evusheld de la AstraZeneca (tixagevimab co-ambalat cu cilgavimab), o combinație de anticorpi monoclonali cu acțiune prelungită în prevenirea COVID-19, își păstrează capacitatea neutralizanta împotriva variantei Omicron SARS-CoV-2 (B.1.1.529), conform noilor date de neutralizare a virusului „viu” in studii desfășurate atât de la Universitatea Oxford, Marea Britanie, cât și de la Universitatea de medicină Washington, St. Louis, SUA..

Rezultatele studiilor au fost postate online pe bioRxiv, un server dedicat cercetărilor care urmează să fie publicate în reviste de specialitate, aici și aici .

Concentrația inhibitoare 50 (IC50) pentru Evusheld, un indice care măsoară potența neutralizantă a unui anticorp, a fost de 273 ng/ml, respectiv, 147 ng/ml în studiile de la Universitatea Oxford și Washington.1,2 Nivelurile sunt similare celor găsite la persoane care au fost infectate anterior cu COVID-19 și s-au recuperat în mod natural.3

Datele s-au obținut în urma testelor de laborator care au folosit virusul viu, izolat de la indivizi care s-au infectat cu varianta Omicron a COVID-19, metodă considerată un „standard de aur” pentru studiile de capacitate neutralizanta a anticorpilor.4 Evusheld este una dintre singurele două terapii cu anticorpi autorizate pentru utilizare care au demonstrat eficiență împotriva Omicron și împotriva tuturor celorlalte variante de COVID-19 analizate în cele două studii.1,2

Aceste rezultate vin să confirme datele privind capacitatea de neutralizare a pseudovirusului, demonstrate de investigatorii independenți de la Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente (FDA) și anunțate pe 16 decembrie 2021 . Mai mult, acestea se adaugă la numărul tot mai mare de dovezi preclinice care arată că Evusheld își păstrează eficiența împotriva tuturor variantelor de SARS-CoV-2 testate până în prezent.5

Mene Pangalos, vicepreședinte executiv, BioPharmaceuticals R&D, AstraZeneca, a declarat: „Datele consistente din toate cele trei studii independente ne oferă acum încrederea că Evusheld, o combinație de doi anticorpi foarte potenti, își păstrează eficiența împotriva variantei Omicron și va continua să ofere beneficii pacienților. Mai mult, Evusheld este singura terapie cu anticorpi autorizată pentru profilaxia pre-expunere a COVID-19 în SUA și suntem

încântați că acesta este acum disponibil pentru a ajuta la protejarea populațiilor vulnerabile, cum ar fi persoanele cu imunitatea compromisa, persoane al căror organism nu poate dezvolta un răspuns adecvat la vaccinare și care rămân cu risc ridicat de a se infecta cu COVID-19.”

Prin combinarea a doi anticorpi deosebit de puternici cu acțiuni diferite și complementare împotriva virusului, Evusheld a fost conceput pentru a evita potențiala rezistență la tratament a noilor variante SARS-CoV-2.

Chiar dacă varianta Omicron nu a fost în circulație în timpul studiilor clinice Evusheld, compania continuă să colecteze date suplimentare pentru a înțelege mai bine implicațiile acestor rezultate în practica clinică. Datele din ambele studii vor fi trimise spre publicare în jurnalele de specialitate.

Evusheld a primit Autorizația de utilizare de urgență (EUA) în SUA în decembrie 2021 pentru profilaxia (prevenirea) pre-expunere a COVID-19 la persoanele care au sistemul imunitar slăbit din cauza unei afecțiuni medicale sau a medicamentelor imunosupresoare și a căror organism ar putea să nu reacționeze adecvat la imunizarea prin vaccinare, precum și la acele persoane pentru care vaccinarea împotriva COVID-19 nu este recomandată.

Aproximativ 2% din populația globală este considerată cu risc crescut de răspuns inadecvat la un vaccin COVID-19. 6,7 Dovezile recente indică faptul că protejarea populațiilor vulnerabile împotriva infecției cu COVID-19 ar putea ajuta la prevenirea mutatiilor virale, un factor important în determinarea apariției noilor variante ale virusului.8

Despre Evusheld

Evusheld, cunoscut anterior ca AZD7442, este o combinație de doi anticorpi monoclonali - tixagevimab (AZD8895) și cilgavimab (AZD1061) - derivate din celulele B donate de pacienții convalescenți după infectarea cu virusul SARS-CoV-2. Descoperiți de Centrul Medical al Universității Vanderbilt și licențiați catre AstraZeneca în iunie 2020 , acesti anticorpi monoclonali umani se leagă în locuri distincte de proteina spike SARS-CoV-29 și au fost optimizați de AstraZeneca prin prelungirea duratei de viață si legarea redusă de receptorul Fc și complementul C1q.

Extinderea duratei de viață cel puțin triplează durabilitatea acțiunii sale în comparație cu anticorpii convenționali și ar putea permite până la 12 luni de protecție împotriva COVID-19 după o singură administrare.10-12 Datele din studiul de faza III, PROVENT arată că protecția Evusheld durează cel puțin șase luni.13

Legarea redusă de receptorul Fc urmărește să minimizeze riscul de amplificare a bolii dependentă de anticorpi - un fenomen în care anticorpii specifici virusului amplifică, mai degrabă decât inhibă, infecția și/sau boala.14 Evusheld este administrat injectabil intramuscular in doză de 150 mg tixagevimab și 150 mg cilgavimab, administrate în două injecții separate, consecutive.

În decembrie 2021, FDA a emis o autorizare pentru utilizarea de urgenta( EUA ) pentru utilizarea Evusheld în profilaxia (prevenirea) pre-expunere la COVID-19. Este singura terapie cu anticorpi autorizată în SUA pentru a preveni simptomele COVID-19 înainte de expunerea la virus. Evusheld este, de asemenea, autorizat pentru utilizare de urgență pentru prevenirea COVID-19 si în alte câteva țări.

În august 2021, AstraZeneca a anunțat că Evusheld a demonstrat, în cadrul studiului PROVENT, o reducere semnificativă statistic a riscului de a dezvolta forme simptomatice de COVID-19. Eficacitatea a fost de 83% în comparație cu placebo, într-o analiză pe parcursul a șase luni, rezultate anunțate pe 18 noiembrie 2021. În octombrie 2021, AstraZeneca a anunțat rezultate pozitive în studiul de faza III,

TACKLE dedicat tratamentului în ambulatoriu. Evusheld este, de asemenea, analizat ca și tratament potențial pentru pacienții spitalizați cu COVID-19, ca parte a studiului ACTIV-3 al Institutului Național de Sănătate și într-un studiu suplimentar, colaborativ, dedicat tratamentului pacienților cu forme de boală care au necesitat spitalizare.

Evusheld este dezvoltat cu sprijinul guvernului SUA, inclusiv cu ajutorul fondurilor federale de la Department of Health and Human Services; Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response; Biomedical Advanced Research and Development Authority si în parteneriat cu Department of Defense; Joint Program Executive Office for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense,, în baza Contractului Nr. W911QY-21-9-0001.

În conformitate cu termenii acordului de licență cu Vanderbilt, AstraZeneca va plăti redevențe pentru vânzările nete viitoare.

AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) este o companie biofarmaceutică globală, condusă de știință, care se concentrează pe descoperirea, dezvoltarea și comercializarea de medicamente eliberate pe bază de prescripție medicală în domeniul oncologiei, al bolilor rare și al produselor biofarmaceutice, inclusiv în domeniul cardiovascular, renal și metabolic, respirator și imunologic.

Cu sediul în Cambridge, Marea Britanie, AstraZeneca își desfășoară activitatea în peste 100 de țări, iar medicamentele sale inovatoare sunt utilizate de milioane de pacienți din întreaga lume. Pentru mai multe detalii, puteți vizita www.astrazeneca.com .

