Tragedie în Retezat. Un turist a murit, după ce a alunecat pe gheață și a căzut într-o prăpastie

1 minut de citit Publicat la 10:10 08 Noi 2026 Modificat la 10:17 08 Noi 2026

Salvamontișii spun că au acţionat toată noaptea, pentru localizarea, extragerea şi coborârea de pe munte a victimei. Foto: Facebook/Salvamont Hunedoara

Un turist şi-a pierdut viaţa, după ce a alunecat pe o porţiune cu gheaţă din Masivul Retezat, bărbatul fiind căutat, în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică, de echipe ale Serviciului Salvamont Hunedoara, în cadrul unei acţiuni de salvare în care acestea s-au folosit de un câine de urmă şi de o dronă cu termoviziune, informează Agerpres.

Potrivit Serviciului Salvamont al Consiliului Judeţean Hunedoara, victima a căzut sâmbătă pe versantul vestic al crestei dintre Şaua Custurii şi Vârful Păpuşa Mică, din partea centrală a Retezatului.

Turistul ar fi alunecat pe o porţiune de gheaţă, iar colegii de echipă nu au reuşit să ajungă la el.

Bărbatul a fost găsit decedat de echipele salvatori montani plecate, în cursul nopţii, pentru a-i oferi ajutor, trupul acestuia fiind predat, duminică, Serviciului de Medicină Legală.

„Din nefericire, turistul căzut pe versantul vestic al crestei dintre Şaua Custurii şi Vârful Păpuşa Mică, din Masivul Retezat, a fost găsit decedat. Echipele de salvatori montani ale Serviciului Salvamont al Consiliului Judeţean Hunedoara au acţionat toată noaptea, ajutaţi de echipajul canin al serviciului şi de drona cu termoviziune din dotare, pentru localizarea, extragerea şi coborârea de pe munte a victimei. Aceasta a fost predată dimineaţă la IML. Condoleanţe familiei şi apropiaţilor!”, se arată pe pagina de Facebook a Serviciului Salvamont Hunedoara.