Va fi eliminat CASS pentru pensii? Bolojan: "10% e o sumă pe care fiecare om care ajunge la spital ar trebui să o plătească"

Premierul Ilie Bolojan a explicat de ce a fost nevoie să impoziteze cu 10% pensiile de peste 3.000 de lei şi a transmis un mesaj tranşant când a fost întrebat dacă va renunţa la CASS în acest caz. "Am extins plata CASS pentru cetățenii români pentru că aveam 6,3 milioane de plătitori și 16 milioane de beneficiar și nu mai suporta sistemul. Acei 10%, cu tot respectul, fiecare om care ajunge în spital ar trebui să-i plătească. Nu funcționează lucrurile altfel", a declarat Bolojan la Europa FM.

Pensionarii care au pensii mai mari de 3.000 de lei plătesc CASS din august 2025. De exemplu, cine are pensie de 4.000 de lei plătește CASS de 100 de lei (impozit la diferenţa de 1.000 lei). La o pensie de 5.000 de lei, contribuția la asigurările de sănătate (CASS) este 200 de lei.

"Ajutoarele pentru persoanele cu dizabilități nu au fost tăiate, dar atunci când am extins plata CASS pentru cetățenii români pentru că aveam 6,3 milioane de plătitori și 16 milioane de beneficiari și nu mai suporta sistemul.

Persoanele cu diabilități au rămas în continuare exceptate. Erau scutite de impozitul de proprietăți în totalitate și într-adevăr acum s-a introdus o plată, dar e o contribuție la bugetul local. Nu au fost tăiate ajutoarele.

Țara asta, ca să poată funcționa, are nevoie de niște echilibre financiare. Impozitele pe proprietate și cele locale sunt contribuții ale celor care locuiesc într-o localitate", a aformat Bolojan.

Premierul a explicat de ce a fost impus CASS la pensiile de peste 3.000 de lei:

"Erau 6,3 milioane de cetățeni plătitpri și 16,5 milioane care beneficiau. Vrem ca spitalele din România să funcționeze? Vrem medici competenți și medicamente? Trebuie să existe o formă de contribuție. Acei 10% e o sumă, cu tot respectul, pe care ficare om care ajunge în spital ar trebui să o plătească. Nu funcționează lucrurile altfel".