Șoferul microbuzului cu suporteri greci consumase canabis, cocaină și alcool. În accident au murit șapte oameni

Cele 7 persoane care şi-au pierdut viaţa într-un accident rutier petrecut pe DN 6 din judeţul Timiş erau suporterii echipei fotbal PAOK Salonic FOTO: DRDP Timișoara

Analizele făcute de anchetatori au arătat că şoferul grec al microbuzului implicat în accidentul rutier din Timiş, în care şapte oameni au murit şi alţi trei au fost răniţi, consumase cannabis şi cocaină, dar şi alcool. Expertiza tehnică cu privire la o eventuală blocare a volanului în timpul depăşirii nu s-a finalizat.

„Dosarul este instrumentat de către organele de cerectare penală din cadrul Poliţiei Municipiului Lugoj, Biroul Rutier, sub supravegherea Procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj. În cauză se efectuează cercetări in rem sub aspectul săvârştirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi ucidere din culpă. În cauză a fost întocmit un buletin de analiză toxicologică de către IML Timişoara, pentru a se determina prezenţa substanţelor psihoactive în sânge, în ceea ce priveşte pe conducătorul autovehiculului. Rezultatul acestuia a confirmat prezenţa în sânge a două substenţe psihoactive, respectiv cannabis şi cocaină. De asemenea, a fost confirmată şi prezenţa alcoolului”, a declarat Bertha Serena Constantinescu, purtător de cuvând al Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, potrivit News.ro.

Potrivit acesteia, la locul accidentului au fost găsite şi pliculeţe cu substanţe susceptibile de fi psihoactive, dar în acest caz nu au sosit rezultatele oficiale ale testelor.

În ceea ce priveşte informaţiile potrivit cărora maşina ar fi avut o problemă tehnică, iar în timpul depăşirii s-ar fi blocat volanul, anchetatorii spun că nu se pot încă pronunţa.

Doi dintre cei trei supravieţuitori ai accidentului de lângă Lugoj au fost duşi la Salonic, cu un avion medical aparţinând Ministerului grec al Sănătăţii. Unul dintre ei va fi internat în spital, iar celălalt va merge acasă.

Cel de-al treilea rănit a rămas internat la Timişoara, după ce în cursul nopţii a fost operat.

Trupurile neînsufleţite ale celor 7 microbişti morţi în accidentul de marţi de lângă Lugoj urmează să fie repatriate tot joi, cu un avion militar. O slujbă religioasă va fi oficiată de IPS Ioan Selejan, mitropolitul Banatului, la salonul oficial din cadrul Aeroportului Timişoara, în jurul orei 15.30.