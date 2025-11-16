Soluţia lui Rogobete pentru infecţiile nosocomiale: El se numește "observator IAAM". Cine poate avea acest rol şi care sunt sarcinile

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat duminică seara, în cadrul interviului oferit, în exclusivitate, la Antena 3 CNN, că are o soluţie în lupta cu infecţiile nosocomiale din spitalele din România. Acesta se numeşte "observator IAAM" – prescurtare care provine de la "infecții asociate a activității medicale" – şi a explicat care sunt principalele sale sarcini. "Acest observator al infecțiilor nosocomiale poate fi fie un medic epidemiolog, fie un asistent medical care este trainuit în această direcție", a precizat oficialul.

Rogobete: Raportarea nosocomialelor va fi, de la începutul lui ianuarie, mai ușoară

Potrivit declaraţiilor făcute de ministrul Sănătăţii în cadrul emisiunii "Ora de Foc", observatorul IAAM ia probe microbiologice zilnic de pe suprafețe, fără să știe nimeni de unde şi tot el se ocupă de rapoarte. O a treia sarcină pe care o are, a mai spus Alexandru Rogobete, este aceea de a monitoriza conduita și gestica personalului medical.

În timpul declaraţiilor pe care i le-a oferit prezentatoarei Antena 3 CNN, Oana Zamfir, oficialul a mai menţionat că este dezamăgit de reacţia pe care au avut-o cei de la Societatea Română de Epidemiologie când au auzit despre soluţia lui în războiul purtat împotriva infecţiilor nosocomiale.

Oana Zamfir, realizatoarea emisiunii "Ora de Foc": Este extrem de important lucru pe care l-am văzut, domnule ministru, pentru că, în februarie, aveți ținta asta de a avea funcțional primul Centru de Arși grav, cel din Timișoara. Tot în primăvară vreți să fie gata și Târgu Mureș. Atunci o să vă întreb în condițiile astea, veți reuși să faceți astfel încât cu un spital nou, cu, în sfârșit centrul de mare arși, pe care ni-l dorim de atâta vreme, de la Colectiv încoace, cu atât mai mult, să nu pătrundă nosocomialele și acolo pentru că asistenta și îşi ia coletul de la poartă și alții, mâncarea?

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii: Cu permisiunea dumneavoastră aș vrea să lămurim, să înțeleagă toți oamenii care se uită la noi ce înseamnă, de fapt, aceste infecții nozocomiale. Important este să le monitorizăm continuu, să le raportăm atunci când ele apar, pentru că, în momentul în care recunoaștem o infecție cu un anumit germene patogen rezistent, de exemplu, la antibioterapie, este important să le raportăm rapid. De ce? Pentru că în moment ăla se poate aplica protocolul specific pentru limitarea răspândirii respectivului germene la alt pacient. Problema noastră este și vă dau aici un exemplu, Germania raportează de două ori și jumătate mai multe infecții nozocomene decât România.

În cadrul interviului oferit la Antena 3 CNN, oficialul a mai spus: "După tragedia de la Iași, am luat decizia să adaptăm legislația și protocolele și nu să inventăm apa caldă. Avem această tendință și m-am săturat de, și o spun cu fermitate: de ani de zile ne place să inventăm apă caldă. Facem tot felul de programe și de protocoale stufoase, care nu sunt aplicabile și care nu pot fi aplicate și care încarcă atât personalul medical, cât și întreaga administrație cu o birocratie inutilă.

În momentul de față, raportarea infecțiilor nosocomiale, din punctul meu de vedere, este un act care poate fi debirocratizat masiv. Și este nevoie să facem acest lucru. De ce am ajuns aici? Pentru că, la aceste minunate protocoale și ghiduri peste ghiduri și ordine de ministru de zeci de pagini, care nu se aplică în realitate, nu se pot aplica, au lucrat oameni care nu înțeleg sistemul, care nu au ieșit din birou, oameni cu impresia că le știu pe toate și că... cum să spun, faptul că au o anumită vârstă sau că lucrează în sistem de 30 de ani le dă dreptul să... considere că dețin adevărul absolut. Ori nu este așa.

Concret ce facem sau ce am făcut deja. Am modificat un set de ordine de ministru, care reglementează normativul după care funcționează secțiile de ATI. Raportarea nosocomialelor va fi, sper eu, de la începutul lui ianuarie, anul viitor, mai ușoară".

Oana Zamfir, realizatoarea emisiunii "Ora de Foc": Și dacă nu o fac, ce se întâmplă?

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii: Dacă nu o fac, zona de sancțiuni, dacă doriți, va fi mult mai dură și putem monitoriza mult mai rapid lipsa raportării – şi ceva ce se întâmpără în toată Europa asta. În fiecare secție de Terapie Intensivă există un om dedicat pentru controlul infecțiilor nosocomiale. El se numește "observator IAAM". De la ce vine IAAM? De la "infecții asociate a activității medicale".

Ulterior, oficialul a mai oferit următoarele explicaţii: "Acest observator al infecțiilor nosocomiale poate fi fie un medic epidemiolog – în secțiile de Terapie Intensivă mari, cu zeci de paturi, cu cazuri complexe, care stau mult și care sunt susceptibile la astfel de infecții. Sau, dacă nu, un asistent medical care este trainuit în această direcție.

Ce face, de fapt, acest personal dedicat? Zilnic ia probe microbiologice de pe suprafețe, fără să știe nimeni de unde, din aerofloră și testează permanent încărcătura microbiană a suprafețelor și a aerului din Terapie Intensivă – 1. 2 – el se ocupă de raportare. Nu mai iau medicul de la patul bolnavului ca să-l pun să completeze 7.000 de formulare inventate de birocraţii din Ministerul Sănătății sau din INSP. Nu. Acest om se va ocupa doar cu acest lucru".

Oana Zamfir, realizatoarea emisiunii "Ora de Foc": N-a avut reacție adverse sistemul la aceste variante?

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii: Ba da, vă spun și care. Apoi – un al treilea lucru pe care îl va face acest om: va monitoriza conduita și gestica personalului medical. Pentru că... Infecțiile nosocomiale se răspândesc rapid tocmai din detalii – că pune mâna pe pacient, apoi, fără să-și dea seama pune mână pe cateterul venos central, apoi, pune măna pe alt pacient. Aceasta este forma de transmitere, în general. Și cel mai important, din punctul meu de vedere, va face periodic training cu personalul din secție. Training, training, training.

Rogobete: Unde nu avem medic epidemiolog trainuim asistenți medicali să devină observatori IAAM

Oana Zamfir, realizatoarea emisiunii "Ora de Foc": De unde îi luaţi pe aceşti oameni? Pe observatorul IAAM.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii: Pe prima reacție a sistemului a fost că nu se poate. De ce nu se poată? Și aici sunt dezamăgit de Societatea Română de Epidemiologie, care speram să vină în sprijinul Ministerului Sănătății cu o problemă care ține de ei până la urmă și care este de ani de zile în România nerezolvată. Mă așteptam să zică: "Da, e o idee, se întâmplă în toată Europa. Hai, să vedem cum putem ajuta noi, Societatea Română de Epidemiologie". Ei au fost primii care au zis că nu se poate. Clasic, epidemiologi, în spitalele universitare mari, cu siguranță vom găsi. Nu peste noapte, nu în toate spitalele dintr-o dată, dar este un proiect care se poate dezvolta pe termen scurt și mediu, cu siguranță. În spitalele în care nu vom avea această resursă umană, mă refer la: medic epidemiolog, avem asistenți medicali pe care îi putem trăinui noi, dacă doriți, în zona de epidemiologie și care pot învăța încet, încet această activitate care este, repet, practicată în toate țările europene.

