Sondaj Avangarde: Românii vor în Consiliul pentru Pace al lui Trump. Ce răspund la întrebarea „Dacă ne atacă Rusia, ne va apăra NATO?”

44% dintre românii chestionați cred că România ar trebui să adere la Consiliul pentru Pace inițiat de președintele SUA, 36% sunt împotrivă. Foto: Profimedia Images

Aproape jumătate dintre români își doresc ca România să adere la așa-numitul Consiliul penru Pace propus de președintele SUA, Donald Trump, conform datelor unui sondaj de opinie publicat de institutul Avangarde. Astfel, din cei chestionați, 44% au răspuns da, 36% s-au declarat împotriva aderării la acest Consiliu, în vreme ce 20% nu au răspuns. Totodată, 6 din 10 români cred că NATO va apăra România, în cazul în care țara noastră ar fi atacată militar de Rusia. Mai exact, 60% dintre cei chestionați au răpuns „Da” la această întrebare, 27% au răspuns „Nu”, iar 13% nu au răspuns.

Mai mult de jumătate dintre cei chestionați s-au declarat „nemulțumiți” (34%) sau „foarte nemulțumiți” (21%) de politica externă dusă de președintele Nicușor Dan.

Totodată, aproape 7 din 10 români (69%) sunt de părere că președintele Nicușor Dan trebuia să meargă la Forumul Economic de la Davos care a avut loc în Elveția, zilele trecute.

Preşedintele Nicuşor Dan a precizat că absenţa sa de la Forumul Economic Mondial de la Davos, desfăşurat în această săptămână în Elveţia, nu pune în pericol strategiile de apărare ale României.

„România are nenumărate strategii de apărare, are o Strategie Naţională de Apărare, are planuri militare de apărare, care sunt în concordanţă cu planurile NATO. Discuţia pe securitate se poartă pe nenumărate paliere, se poartă pe palierul miniştrilor de Apărare, al consilierilor pe securitate naţională. Nu se reduce activitatea diplomatică la o zi, o oră, într-o anume locaţie”.

În prezent, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) analizează dacă România va accepta invitația președintelui SUA de a face parte din așa-numitul Consiliu pentru Pace, a anunțat sâmbătă președintele Nicușor Dan.

„Legat de miliardul acela, așa cum este propunerea de Cartă în momentul acesta, pentru 3 ani nu se pune problema ca România să plătească. Acele țări care sunt invitate, sunt invitate pentru 3 ani și după aia, mai vedem”, a spus președintele României.

În privința încrederii în instituțiile externe, 62% dintre români au încredere în NATO, 50% în UE și ONU și doar 33% au încredere în Parlamentul European, și 32% încredere în Comisia Europeană.

Sondajul a fost realizat de Avangarde în perioada 22-23 ianuarie prin „metoda CATI” (interviuri telefonice), pe un eșantion de 820 de persoane cu vârsta de peste 18 ani. Eroarea maximă de eșantionare este de plus/minus 3,3% la un nivel de încredere de 95%.