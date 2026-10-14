Surse. Elena Mateescu a trimis un mesaj intern angajaților ANM, despre scandalul cu Diana Buzoianu: „Îmi pare sincer rău”

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, stg, șefa ANM, Elena Mateescu, dr. Sursa foto: Hepta/ Antena 3 CNN

Șefa Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, le-ar fi transmis angajaților instituției un mesaj intern în care vorbește despre scandalul izbucnit după dezvăluirile ministrului Mediului, Diana Buzoianu, privind presupuse nereguli în achizițiile instituției. În scrisoarea atribuită directoarei, aceasta susține că ANM este supusă unui „atac reputațional nedrept și incorect”, cere răbdare până la finalizarea anchetelor și regretă faptul că, în opinia sa, inclusiv persoane din interior contribuie la deteriorarea imaginii instituției.

Mesajul vine în contextul în care Diana Buzoianu a cerut demisia conducerii ANM, iar Elena Mateescu a refuzat să plece din funcție, afirmând că nu se consideră vinovată și că așteaptă rezultatele verificărilor. Șefa ANM susține, de asemenea, că a dispus verificări interne și că a sesizat poliția după apariția unor suspiciuni privind achizițiile.

În scrisoarea care ar fi fost trimisă angajaților, Mateescu insistă asupra necesității păstrării încrederii în instituție, face apel la responsabilitate în declarațiile publice și promite transparență în comunicarea rezultatelor anchetei. Mesajul integral, potrivit informațiilor obținute de Antena 3 CNN, este următorul:

„Buna ziua dragi colegi, In ultimele zile institutia noastra a fost supusa unei situatii de atac reputational nedrept si incorect. La momentul in care investigatiile declansate la solicitarea mea inca din luna august 2026 se vor finaliza va voi informa despre rezultatul si masurile luate asa cum am facut-o de fiecare data in situatii decizionale. Va rog frumos sa aveti incredere si rabdare fata de momentul finalizarii anchetei in curs. Dupa acel moment voi fi in masura sa va fac publice toate datele. Imi pare sincer rau ca, aceasta situatie este sprijinita si de factori din interior, insa prestigiul profesional al institutiei si echipei, atat la nivel tehnic de specialitate cat si managerial, fac ca aceasta institutie sa ramana in continuare solida si credibila. Este regretabil faptul ca, atitudinea si conduita fata de lege a unor angajati individuali este utilizata in scopul de a destabiliza si denigra institutia noastra si profesionistii din cadrul ei, Invit, pe aceasta cale la incredere in continuare in ceea ce am realizat impreuna, precum si la responsabilitate in atitudinile individuale publice care intretin perceptia negativa asupra ANM. In aceste momente si nu numai, maturitatea si decenta sunt cele care trebuie sa ne guverneze pentru a mentine credibilitatea si distinctia pe care noi toti am obtinut-o prin eforturi considerabile in toata istoria institutiei noastre. In ceea ce ma priveste atitudinea mea va fi in continuare jalonata de aceleasi valori de atasament fata de ANM si respect fata de colegi in detrimentul intereselor personale ale celor care intretin perceptia negativa asupra institutiei si asupra noastra in calitate de specialisti si colegi la locul de munca de la sediul central, directii meteo regionale si statii meteo in teritoriu. In toate interventiile publice am negat si nu am fost de acord cu anatema incorecta si nedreapta asupra noastr. La final, trasparenta va ramane modul de comunicare cu dvs asa cum facut-o de fiecare data. Daca aveti intrebari suplimentare va rog sa ma contactati, pe email sau telefon, intr-un dialog deschis pe problemele cu care ne confruntam. In aceasta zi sfanta si binecuvantata va doresc sanatate si numai bine dvs si celor dragi. Numai bine,

Cum a început scandalul de la ANM și ce s-a întâmplat până acum

Scandalul de la Administrația Națională de Meteorologie s-a amplificat începând cu 10 octombrie 2026, când ministra Mediului, Diana Buzoianu, a făcut publice acuzații privind folosirea cardurilor instituției pentru achiziții fără legătură evidentă cu activitatea meteorologică. Ulterior, au apărut acuzații privind atribuirea unor contracte de achiziții publice, iar ministra a cerut în repetate rânduri demisia directoarei generale Elena Mateescu.

10 octombrie 2026: Diana Buzoianu prezintă achizițiile controversate

Ministra Mediului a anunțat că verificările Corpului de Control al ministerului ar fi identificat achiziții de produse precum lenjerie intimă, parfumuri, haine, poșete, pijamale, produse cosmetice și articole decorative, plătite din bugetul ANM prin intermediul unor carduri ale instituției.

Buzoianu a afirmat că au fost utilizate cinci carduri instituționale și a dat exemple de produse care ar fi fost cumpărate din bani publici. Printre sumele prezentate ulterior în legătură cu aceste verificări s-au numărat 119.750 de lei pentru parfumuri și 11.666 de lei pentru produse cosmetice.

Ministra a cerut demisia conducerii ANM și a anunțat că raportul Corpului de Control urma să fie transmis organelor competente. Acestea sunt acuzații și constatări prezentate public de reprezentanții Ministerului Mediului, iar eventualele răspunderi trebuie stabilite de autoritățile competente.

Articolul integral: Ce a găsit Diana Buzoianu la ANM

11 octombrie 2026: Noi acuzații privind achizițiile publice

A doua zi, Diana Buzoianu a prezentat alte rezultate ale verificărilor Corpului de Control. De această dată, acuzațiile au vizat achiziții de consumabile, mobilier și calculatoare care ar fi fost realizate prin achiziție directă, în locul unor proceduri competitive, acolo unde legislația ar fi impus organizarea acestora.

Ministra a oferit ca exemple achizițiile de tonere, indicând valori de peste 400.000 de lei în 2023, 710.000 de lei în 2024 și 570.000 de lei în 2025. Potrivit acesteia, au existat contracte cu valori cumulate de milioane de lei în ultimii ani, pentru care ar fi fost încălcate regulile aplicabile achizițiilor publice.

Buzoianu i-a cerut din nou demisia Elenei Mateescu și a criticat modul în care ar fi fost gestionate achizițiile în cadrul instituției.

Articolul integral: Acuzațiile privind achizițiile de milioane de lei

11 octombrie 2026: Elena Mateescu acuză o campanie pentru înlăturarea sa

În aceeași zi, Elena Mateescu a reacționat public la acuzațiile apărute. Directoarea ANM a susținut că este vizată de o campanie care ar urmări schimbarea sa din funcție pe criterii politice și a afirmat că imaginea întregii instituții este afectată în mod nedrept.

Mateescu a declarat că a dispus un audit public intern după ce a aflat despre suspiciunile privind folosirea cardurilor instituției și că a sesizat organele competente la 12 august 2026, în urma raportului preliminar al auditului.

Șefa ANM a susținut că nu are o implicare directă în faptele reclamate și că eventualele abateri trebuie analizate individual, fără ca întreaga instituție și toți angajații să fie considerați responsabili.

Articolul integral: Șefa ANM acuză o campanie pentru înlăturarea sa din funcție

12 octombrie 2026: Diana Buzoianu cere din nou demisia șefei ANM

Luni, 12 octombrie, ministra Mediului a reiterat solicitarea ca Elena Mateescu să plece din funcție. Buzoianu a anunțat că se va consulta cu juriștii pentru a stabili dacă poate dispune schimbarea directoarei și a precizat că, în cazul în care numirea în funcție intră în competența ministrului, ar urma să organizeze un concurs public.

Ministra a respins explicația potrivit căreia directoarea ANM ar fi victima unei campanii politice și a invocat gravitatea neregulilor semnalate de Corpul de Control.

Articolul integral: Diana Buzoianu cere iar demisia Elenei Mateescu

12 octombrie 2026: Elena Mateescu refuză să demisioneze

Tot luni, Elena Mateescu a explicat public de ce nu intenționează să renunțe la conducerea instituției. Aceasta a afirmat, la Antena 3 CNN, că nu se consideră vinovată și că așteaptă finalizarea anchetei, subliniind că lucrează de 35 de ani în cadrul ANM și că și-a construit cariera prin muncă.

Directoarea a susținut că problemele semnalate ar fi fost identificate la nivelul Departamentului de Achiziții și a afirmat că persoanele care au încălcat legea nu mai lucrează în instituție. Ea a declarat că este pregătită să se prezinte la audieri, dacă va fi chemată, și că persoanele găsite vinovate trebuie să răspundă pentru faptele lor.

Mateescu a mai precizat că, după primirea solicitărilor Corpului de Control, a dispus verificări interne și că sesizarea către poliție a fost făcută în luna august.

Articolul integral: De ce nu își dă demisia Elena Mateescu

13 octombrie 2026: Raportul Corpului de Control și blocajul din Consiliul de Administrație

Marți, Diana Buzoianu a anunțat că va transmite Consiliului de Administrație al ANM raportul Corpului de Control, care cuprinde neregulile identificate în urma verificărilor. Ministra a atras însă atenția că forul de conducere al instituției este blocat de mai multe luni din cauza lipsei de cvorum.

Potrivit acesteia, situația împiedică adoptarea unor decizii administrative, inclusiv analizarea situației conducerii ANM. Buzoianu a avertizat și asupra riscului ca bugetul instituției să nu poată fi aprobat până la sfârșitul lunii octombrie.

Ministra a explicat că procedurile pentru ocuparea posturilor vacante din Consiliul de Administrație au întâmpinat dificultăți și că două propuneri pentru ocuparea interimară a unor poziții au fost respinse de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP). O nouă propunere, pentru o persoană cu experiență în audit și domeniul financiar, fusese transmisă instituției.

În aceste condiții, rămâne de clarificat când va putea Consiliul de Administrație să analizeze raportul și să ia o decizie în privința conducerii ANM.