Violuri la școala de vară a AUR: Trei suspecți au fost trimiși în judecată pentru abuzarea fetei de 17 ani. Sunt judecați în libertate

Manifest în fata Parchetului de pe lângă CAB în semn de solidaritate cu tânăra violata în tabăra AUR, mai 2025. Sursa foto: Agerpres Foto

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a anunțat, marți, trimiterea în judecată a trei bărbați, cu vârste cuprinse între 29 și 33 de ani, acuzați de viol asupra unei minore de 17 ani, la școala de vară organizată de partidul AUR în 2023.

Potrivit comunicatului oficial, cercetările au fost finalizate la data de 6 aprilie 2026, iar inculpații vor fi judecați în stare de libertate. Dosarul a fost înaintat spre soluționare Judecătoriei Mangalia.

Din probatoriul administrat de anchetatori reiese că faptele ar fi avut loc în perioada 14–15 septembrie 2023, în incinta unui hotel din stațiunea Neptun-Olimp, într-o tabără de vară pentru tineri.

Conform procurorilor, cei trei inculpați ar fi întreținut, în mod succesiv, raporturi sexuale cu victima, profitând de starea de vulnerabilitate a acesteia și de imposibilitatea de a-și exprima voința sau de a se apăra.

Reprezentanții Parchetului precizează că, în instrumentarea cauzei, a fost utilizat protocolul de audiere NICHD, care urmărește protejarea emoțională a minorilor, prin adresarea de întrebări deschise și evitarea sugestiilor în timpul audierii.

Din probatoriul administrat a rezultat următoarea situație de fapt: În noaptea de 14/15.09.2023, în intervalul orar 23:57-00:25, inculpatul A.B., în vârstă de 32 de ani, în timp ce se afla în incinta unui hotel din stațiunea Neptun-Olimp, profitând de imposibilitatea de a-și exprima voința și de vulnerabilitate a victimei, minoră în vârstă de 17 ani, a constrâns-o să întrețină acte sexuale. În același context, în intervalul orar 00:31-01:04, inculpatul C.D., în vârstă de 29 de ani, prin constrângere și profitând de imposibilitatea victimei de a se apăra, a întreținut un raport sexual cu aceasta, împotriva voinței sale. De asemenea, la data de 15.09.2023, în intervalul orar 21:14-21:50, inculpatul E.F., în vârstă de 33 de ani, în timp ce se afla în incinta aceluiași hotel din stațiunea Neptun-Olimp, profitând de imposibilitatea victimei de a se apăra și de a-și exprima voința, a întreținut un raport sexual cu aceasta, împotriva voinței sale.

Ce s-a întâmplat în tabăra de vară a AUR

Cazul a fost semnalat în septembrie 2023, după ce mama adolescentei a sesizat autoritățile, îngrijorată că fiica sa nu răspunde la telefon. Ulterior, tânăra a depus o plângere, susținând că nu își amintește ce s-a întâmplat în noaptea respectivă, după participarea la o petrecere organizată într-un hotel din stațiunea Olimp.

Potrivit IPJ Ialomița, adolescenta, în vârstă de 17 ani, a făcut reclamație împreună cu mama, în momentul în care a ajuns acasă, pe 16 septembrie. Atunci a susținut că s-a trezit după o noapte petrecută într-un hotel din stațiunea Olimp, acolo unde a participat la o petrecere privată cu cei de la AUR.

Tânăra a declarat că nu știe ce s-a întâmplat în noaptea respectivă şi nu exclude posibilitatea ca cineva să-i fi pus vreo substanță în băutură.

În momentul în care s-a trezit fata a acuzat dureri în zona intimă şi pentru că prezenta şi urme de sânge a decis să facă o reclamație cu acuzații de viol.

Tânăra a fost găsită în camera de hotel alături de alte două fete. Potrivit polițiștilor, fata nu prezenta urme vizibile de violență, era coerentă și la recomandarea poliţiştilor şi-a sunat mama. Poliţiştii au întocmit un proces verbal apoi au plecat.

În urma sesizării, polițiștii și procurorii au deschis o anchetă și au analizat inclusiv imaginile surprinse de camerele de supraveghere, pentru stabilirea exactă a circumstanțelor.

La momentul respectiv, organizatorii evenimentului au transmis că au colaborat cu autoritățile și au pus la dispoziția acestora informațiile solicitate.

Reacția AUR și declarațiile lui George Simion

La momentul apariției informațiilor în spațiul public, reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) au transmis că singurul incident cunoscut de organizatori a avut legătură cu consumul de alcool al minorei. Potrivit acestora, tânăra ar fi fost găsită într-o stare avansată de ebrietate, iar părinții acesteia ar fi alertat autoritățile.

„Singurul incident despre care organizatorii Scolii de vară au cunoștință în momentul de față s-a petrecut în noaptea de 15 spre 16 septembrie 2023 în complexul care a găzduit evenimentul, când o persoană minoră cazată într-o cameră rezervată invitaților a fost găsită de organizatori într-o avansată stare de ebrietate. Concomitent, părinții tinerei, alertați de modul în care aceasta discuta la telefon, au sunat la poliție și au cerut intervenția unui echipaj la fața locului.

La sosirea oamenilor legii, tânăra a fost cooperantă și a recunoscut că a consumat singură alcool. Ca urmare a verificărilor efectuate și neconstatând nimic suplimentar, polițiștii au considerat că tânăra poate rămâne peste noapte în locație pentru a se reface.

În dimineața zilei următoare, minora a fost trimisă acasă de organizatori, alături de doi însoțitori care au predat-o părinților. La fel ca toți ceilalți participanți minori, tânăra a venit la Școala de vară cu acordul părinților. Alianța pentru Unirea Românilor a pus la dispoziția poliției listele de participanți și imaginile video înregistrate pe camerele hotelului”, au transmis reprezentanții AUR, în septembrie 2023.

La rândul său, liderul AUR, George Simion, declara că, în urma unei verificări interne, nu ar fi rezultat implicarea unor membri ai partidului în incident.

Zeci de oameni au protestat, în luna mai a anului trecut, în fața Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, față de tergiversarea soluționării cazului de viol care ar fi avut loc în tabăra de vară a celor de la AUR.

Dacă sunteți victimă a abuzului sexual sau a traficului de persoane, puteți cere ajutor și consiliere gratuită la linia TelVerde a Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane din România: 0800 800 678. În caz de pericol imediat, apelați 112.