Vremea se schimbă brusc: ANM anunță cod galben de vânt în 23 de județe

Vremea se schimbă radical în țară, din cauza valului de aer polar care intră în vestul Europei și ajunge și în România. Foto: Getty Images

Vremea se schimbă brusc începând de joi după-amiază în aproape toată țara. Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis atenţionări Cod galben de intensificări ale vântului pentru o mare parte a ţării, valabile de joi după-amiaza, până vineri noapte.



Astfel, de joi după-amiaza, până vineri la ora 05:00, în sudul Banatului vântul va avea intensificări cu viteze de 50...60 km/h, iar la altitudini mari în vestul Carpaţilor Meridionali rafalele vor atinge 90...100 km/h. Sunt vizate de atenţionare judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara.

De asemenea, vineri, de la ora 05:00, până la ora 22:00, în sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei şi Transilvaniei şi în sud-vestul Dobrogei vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini mari în vestul Carpaţilor Meridionali rafalele vor atinge 90...100 km/h.

Vremea se schimbă radical în țară, din cauza valului de aer polar care intră în vestul Europei și ajunge și în România. „Începând de vineri, ploile se vor extinde și în zona țării noastre. La început, se vor face simțite în partea de sud-vest, apoi treptat, în toate regiunile”, a declarat șefa ANM, Elena Mateescu, la Antena 3 CNN. Pe lângă vânt și ploi, de sâmbătă vor începe să scadă și temperaturile.

ANM a emis și o informare meteorologică valabilă în perioada 26 martie, ora 12:00 – 30 martie, ora 10:00, prin care anunță episoade de vreme instabilă în aproape toată țara. Prognoza meteo arată intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, dar și lapoviță și ninsori la munte, cu depunere de strat de zăpadă.

Meteorologii recomandă prudență, mai ales în zonele montane și în regiunile unde se vor înregistra cantități mai însemnate de precipitații.