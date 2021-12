Zile libere decembrie 2021. Calendarul minivacanțelor de la final de an | De câte zile libere ne bucurăm în 2022

Zile libere decembrie 2021. Anul acesta românii au avut în total 15 zile libere legale, 7 dintre ele în timpul săptămânii. În calendarul 2021 nu a mai rămas nicio zi liberă:

25 decembrie, sâmbătă – Crăciunul

26 decembrie, duminică – A doua zi de Crăciun.

Zile libere 2022. În anul 2022, numai nouă din cele 15 zile nelucrătoare de sărbătoare legală vor pica de luni până vineri.

În anul 2022, avem pe listă 15 sărbători legale în care salariaţii au dreptul să stea acasă. Astfel, conform Codului Muncii, zilele libere legale în anul 2022 vor pica în felul următor:

1 și 2 ianuarie (Anul Nou) - sâmbătă și duminică;

24 ianuarie (Ziua Unirii Principatelor Române) - luni;

22 aprilie (Vinerea Mare) - vineri;

24 și 25 aprilie (Paștele) - duminică și luni;

1 mai (Ziua Muncii) - duminică;

1 iunie (Ziua Copilului) - miercuri;

12 și 13 iunie(Rusaliile) - duminică și luni;

15 august (Adormirea Maicii Domnului) - luni;

30 noiembrie (Sfântul Andrei) - miercuri;

1 decembrie (Ziua Națională) - joi;

25 și 26 decembrie (Crăciunul) - duminică și luni.

Mai mult decât atât, angajaţii care aparţin altor culte religioase, în afară de cele creştine, mai beneficiază de încă două zile libere pentru fiecare dintre cele trei sărbători religioase anuale declarate de cultele respective. Aceste două zile se vor acorda în alte zile decât cele care se află pe lista de mai sus.

Totodată, în cazul salariaților creştini, liberele din zilele de Vinerea Mare, Paște și Rusalii se acordă în funcție de data la care sunt celebrate de cultul creştin.

Zile libere în ţările europene

Malta are 36 de libere pe an, Spania are 34, iar Bulgaria 33. România însă are doar 15 zile libere legale pe an pentru salariați.

Malta - 36

Spania - 34

Bulgaria - 33

Polonia - 33

Germania - 29

Irlanda - 29

Olanda - 27

