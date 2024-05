Încep lucrările la primul spital ridicat în București în ultimii 35 de ani. Daniel Băluță: ”Vom avea cea mai modernă maternitate din România”

Încep lucrările la primul spital ridicat în București în ultimii 35 de ani. Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Sectorului 4 din București, a anunțat că lucrările vor fi finalizate în aproximativ doi ani.

”Așa cum în Sectorul 4 lucrăm intens pentru ceea ce înseamnă infrastructură rutieră și construim pasaje, construim poduri, aducem noi linii de metrou, așa cum infrastructura educațională a reprezentat și reprezintă pentru echipa noastră și reabilităm și construim școli, grădinițe, creșe, licee, tot așa, o urgență deosebită o reprezintă infrastructura medicală.

Am început încă din anul 2016, împreună cu doamna primar Gabriela Firea, acest demers cu Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul Bagdasar Arseni, care a devenit prima Unitate de Primiri Urgențe din București cu autorizație de securitate la incendiu, am continuat cu secția de arși de la Spitalul Bagdasar Arseni, am perseverat cu Spitalul de Stomatologie, care își va deschide porțile pe data de 17 iunie, și, după cum vedeți, nu ne-am oprit aici.

După ce, acum o lună și jumătate, am început lucrările la parteneriatul pe care îl avem cu Spitalul Marius Nasta, astăzi continuăm acest drum greu, dar care ne motivează extrem de mult, cu această maternitate.

Ceea ce putem să promitem este că, în aproximativ doi ani de zile, aici, în acest loc, vom avea cea mai modernă maternitate din România, o maternitate construită de la zero”, a declarat Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Sectorului 4 din București.

”Mi-aș dori foarte mult ca în următorii ani să nu mai existe decalaje și discrepanțe între sectoarele Capitalei și în toate să existe condițiile de viață și de trai ca aici, în Sectorul 4”, a declarat Gabriela Firea.