Nicuşor Dan, despre problema apei calde în Bucureşti: "Am făcut progrese. E o boală lungă"

Nicuşor Dan, primarul general al Capitalei, a explicat când va fi rezolvată problema apei calde în București.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Prezent în platoul Antena 3 CNN, primarul general al Bucureștiului, Nicuşor Dan, a explicat în ce stadiu sunt lucrările pentru a rezolva problema apei calde în oraş.

"Am făcut progrese, adică cel mai evident indicator este câtă apă fierbinte se pierde în pământ. Avem un grafic din 2016 care arată cum se pierde tot mai multă, tot mai multă până în 2021 și, cum am început noi, am scăzut din 2021 până în 2023, că până atunci avem date, am scăzut cu 20%.

Deci în sfârșit reparăm mai mult decât se strică în mod natural. Am făcut 110km în trei ani, față de 110km pe care i-a făcut administrația PSD în 10 ani", a spus Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan, despre promisiunea din campanie cu apa caldă de a doua zi: "Nu eu am promis"

Întrebat despre anunţul din campanie în care se promitea apă caldă de a doua zi, Nicuşor Dan a spus:

"Să-i întrebați pe cei care l-au făcut. Eu nu l-am făcut. Eu am fost în campanie electorală în 2000. Dacă aș fi fost populist, aș fi spus, veți avea... cum aș putea să spun și acum. Este un proces lent, pentru că e o boală lungă, exact ca la trafic, e o boală lungă, problemă neglijată 30 de ani... nu există soluții pe loc.

Însă iarna asta, și oamenii se uită la noi și evaluează, iarna asta a fost mai bine decât iarna trecută, care a fost mai bine decât iarna trece dinainte", a spus la Antena 3 CNN, Nicuşor Dan, primarul general al Bucureștiului.