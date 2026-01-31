Europarlamentarul Iuliu Winkler, despre acordul UE-Mercosur: Clauza de salvgardare este cea mai puternică clauză atașata vreodată

Europarlametarul Iuliu Winkler. Foto: Captură Antena 3 CNN

Europarlametarul Iuliu Winkler a spus că acordul UE-Mercosur „se negociază de 25 de ani”, fiind „un acord care a întâmpinat foarte multe dificultăți”. El a subliniat, la Be EU cu Sabina Iosub, cea mai „puternică clauză atașată vreodată unui acord comercial”: clauza de salvgardare. „Este vorba despre măsuri care protejează producătorii agricoli din sectoare sensibile”, a spus el.

„Acordul se negociază de 25 de ani, deci este un acord care a întâmpinat foarte multe dificultăți. Am discutat și în urmă cu doi ani, atunci când a avut loc prima semnare sau, mai corect spus, finalizarea fără semnare a acordului Mercosur, moment în care grupuri politice, dar și state din Uniunea Europeană, au cerut renegocierea acestuia pentru a include clauze de mediu, respectarea Acordului climatic de la Paris și alte elemente de acest gen.

Această renegociere a avut loc: Acordul de la Paris a fost inclus ca element obligatoriu, au fost introduse prevederi privind clima, natura, defrișările și multe alte aspecte extrem de importante”, a spus Winkler.

El a subliniat cea mai „puternică clauză atașată vreodată unui acord comercial”: clauza de salvgardare.

„Cu toate acestea, iată că nu a fost suficient pentru anumite cercuri care, în prezent, deplâng soarta agriculturii. Desigur, trebuie analizat foarte atent și foarte exact ce anume ar putea reprezenta un pericol sau o vulnerabilitate pentru producătorii agricoli europeni, iar aceste potențiale vulnerabilități trebuie eliminate. Exact acest lucru îl face deja celebra clauză de salvgardare.

Așa cum am vorbit despre Mercosur și despre votul anterior al Parlamentului European, de acum câteva săptămâni, de la Strasbourg, din luna ianuarie, când Parlamentul a votat cu o majoritate de 10 voturi trimiterea acordului Mercosur la o examinare juridică în fața Curții Europene de Justiție, tot astfel am discutat, încă din decembrie, despre clauza de salvgardare. Aceasta este cea mai puternică clauză de acest tip pe care Uniunea Europeană a atașat-o vreodată unui acord comercial. Este vorba despre măsuri care protejează producătorii agricoli din sectoare sensibile”, a mai spus europarlamentarul.