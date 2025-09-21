Kelemen Hunor: „Pentru drone de câteva zeci de mii de euro, ridicăm avioane de milioane, cu rachete de 500.000 și nici nu le folosim”

Kelemen Hunor, președintele UDMR. Foto: Hepta

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a precizat, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, că România trebuie să îi întensifice cât mai rapid relația cu Statele Unite, Polonia și Turcia. Liderul formațiunii maghiare a atras atenția că Marea Neagră devine o zonă „extrem de sensibilă și vulnerabilă”, deoarece Rusia are un interes în regiune, iar acest lucru se vede zi de zi. Președintele UDMR a spus că Europa a „greșit” și este nepregătită în ceea ce privește apărarea antiaeriană, spunând că „noi, pentru drone de câteva zeci de mii de euro, ridicăm avioane de milioane, cu rachete de 500.000 și nici nu le folosim”.

Președintele UDMR a criticat politica externă a președintelui Klaus Iohannis care ne-a dus în irelevanță. Kelemen Hunor a spus că România ar trebui să înțeleagă interesele fiecărui stat în parte și să acționeze pentru promovarea propriilor interese.

„Noi nu putem să rămânem așa cum am fost 35 de ani. Lumea va deveni multipolară. Tu trebuie să ai ancore în mai multe zone, trebuie să stabilești prioritățile. Eu nu am văzut că noi am fi stabilit niște priorități.

Noi am pierdut aproape 10 ani în perioada lui Iohannis pe relațiile internaționale, am devenit irelevanți, nu mai contăm. Cu toate că suntem la periferie, periferia e vulnerabilă. Tu trebuie să te uiți spre american, trebuie să te uiți spre polonezi, trebuie să te uiți spre turci.

Noi iarăși nu discutăm cu turcii, nu discutăm cu bulgarii sau discutăm mult mai puțin decât ar trebui. Trebuie să discuți cu franceze și cu germanii. Nu poți să alegi doar pe unul sau pe altul, ci trebuie să înțelegi fiecare ce interese are. Dar în primul rând trebuie să știi ce interes ai tu ca stat român și cum poți să asiguri securitatea fiecărui om”, a precizat președintele UDMR la Antena 3 CNN.

Liderul formațiunii maghiare a atras atenția că interesul sporit al Rusiei față de Marea Neagră se vede „în fiecare zi”.

„Trebuie intensificată relația și cu Statele Unite, dar nu numai cu Statele Unite. Cu Polonia. Cu polonezii trebuie să discuți în fiecare zi. Cu Turcia ar trebui să discuți, fiindcă totuși Marea Neagră devine, a devenit, o zonă extrem de sensibilă, extrem de vulnerabilă, fiindcă Rusia are un interes, se vede în fiecare zi.

Se vede și nu numai pe Marea Neagră, și pe Deltă, și pe Dunăre. Deci din acest punct de vedere noi trebuie să ne mișcăm, trebuie să dotăm armata. Am văzut cu dronele, nici polonezii, nici noi nu suntem pregătiți. Noi, pentru drone de câteva zeci de mii de euro, ridicăm avioane de milioane, cu rachete de 500.000 și nici nu le folosim. Deci, din acest punct de vedere greșim. Am greșit, toată Europa a greșit”, a mai spus Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a precizat că în ceea ce privește politica externă a României este nevoie de „foarte, foarte multe” schimbări. El s-a arătat încrezător că președinte Nicușor Dan își dorește să schimbe abordarea predecesorului său și l-a criticat pe fostul președinte Klaus Iohannis pentru că a ignorat dimensiunea economică a politicii externe.

„Politica externă nu se mai face în spații închise, totul se întâmplă discutând. Deci asta ne lipsește. Mai e un pic de timp. Încă nu am pierdut acea perioadă de grație, dar nici nu mai avem foarte mult timp la dispoziție.

Eu sunt convins că Nicușor Dan e interesat de a schimba abordarea și sunt convins că va face. Cum, în ce mod, cât de repede sau cu ce viteză? Nu-mi dau seama, dar sunt convins că va face, dar trebuie să se grăbească și acest lucru este adevărat.

Linia de politică externă nu se mai face fără economie, doar diplomație clasică. Și acest lucru ar trebui să îl înțelegem. Dimensiunea economică a lipsit 10 ani în perioada lui Iohannis. N-a luat oameni de afaceri cu el niciodată. Acest lucru trebuie relansat. Deci e așa de mult de lucru în zona aceea”, a spus Kelemen Hunor.

