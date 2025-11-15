Vicepreşedintele PE, Nicu Ştefănuţă: "România să prioritizeze infrastructura. Vom avea joburi europene şi creşterea va continua"

Vicepreşedintele PE, Nicu Ştefănuţă. Foto: Agerpres

Vicepreşedintele Parlamentului European, Nicolae Ştefănuţă, a vorbit sâmbătă despre noul buget al Uniunii Europene. El a spus, la emisiunea Be EU, cu Sabina Iosub, că prioritatea României în noul buget ar trebui să fie "sistemul feroviar". "Dacă este legată prin infrastructură bună, vom avea în continuare întreprinderi europene, joburi europene, și creșterea va continua", a spus Ştefănuţă.

"Infrastructură, trenuri, linii de tren, tot ce înseamnă infrastructură. În România, dacă este legată prin infrastructură bună, vom avea în continuare întreprinderi europene, joburi europene și creșterea va continua. Dar dacă nu ducem la capăt aceste proiecte de infrastructură, suntem pierduți. Și nu mă gândesc doar la șosele. Și da, și A7, A8, trebuie completate.

De exemplu, din programul SAFE, care e pentru apărare, o parte se va folosi pentru infrastructură, pentru că, dacă n-ai pe ce să cari muniţia, degeaba ai muniție și tancuri, dacă ți se opresc în Bărăgan, că-i prea cald pe șinele de tren. Adică s-a și făcut un film pe tema asta, "California Dreaming". Deci eu aș investi foarte mult în domeniile astea care produc plusvaloare. Adică infrastructura, educația, sănătatea, toate astea duc valoare în societate", a spus Nicu Ștefănuță.

El a subliniat că este important sistemul ferioviar, deoarece "toate ţările care au aderat la UE sunt conectate de sus până jos de linii de mare viteză. Totuşi, România ar trebui să ămbunătăţească şi educaţia şi sănătatea.

"Eu aș spune sistemul feroviar. Dacă reușim un sistem feroviar de înaltă viteză, cum au făcut toate țările care au aderat la UE, de la Spania la Franța. Toate sunt conectate de sus până jos de linii de mare viteză. Aș pune sistemul de sănătate și sistemul educațional, pentru că avem și o problemă de educație până la urmă, ne scade rata de absolvenți. Lumea nu mai are posibilități de educare. Mai vine și TikTok peste, cu tot felul de bazaconii. Capitalul uman este o investiție, până la urmă. Cu cât ai oameni mai bine educați, cu atât țara este mai bogată. Dacă nu, atunci care să fie strategia noastră de țară, numai să exportăm forță de muncă?", a subliniat Nicu Ștefănuță.