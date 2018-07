Viorica Dăncilă: Cei de la Bruxelles au fost foarte mirați de acuzațiile de înaltă trădare în scandalul mutării ambasadei din Israel

Premierul României, Viorica Dăncilă, a declarat în emisiunea BE EU de la Antena 3, realizată de Sabina Iosub, că a purtat discuții la Bruxelles cu oficialii europeni pe tema acuzațiilor lansate la adresa sa în scandalul mutării ambasadei la Ierusalim.

"Am atins și acest subiect, am reiterat și faptul că pentru mine și pentru mulți români e de nexplicat cum înalta trădare e asociată unui act diplomatic cu un alt stat cu care avem parteneriat strategic. Au fost foarte mirați de acest fapt, am informat pentru că nu vreau să ajungă la Bruxelles informații denaturate, am spus că nu mă tem de cercetările care se vor face, de lucrurile care vor fi cerute pentru a se elucida acest subiect. Acest lucru nu a făcut foarte bine României", a declarat Dăncilă.