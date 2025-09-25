Germania acuză Rusia că sateliţii acesteia urmăresc să-i bruieze tehnologia din spaţiu. "Pot distruge cinetic sateliţii"

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a avertizat, joi, cu privire la amenințarea tot mai mare reprezentată de activitățile spațiale ale Moscovei. El a vorbit despre doi sateliți ruși care urmăresc sateliții Intelsat utilizați de forțele germane și de alte organizații, conform CNN.

„Rusia și China și-au extins rapid capacitățile de război în spațiu în ultimii ani: pot perturba operațiunile sateliților, pot orbi sateliții, îi pot manipula sau distruge cinetic”, a declarat el la o conferință spațială din Berlin.

Pistorius a subliniat necesitatea discuțiilor privind dezvoltarea capacităților ofensive în spațiu ca factor de descurajare, menționând utilizarea de către Rusia a doi dintre sateliții săi Luch Olymp pentru a urmări sateliții Intelsat.

Au acuzat Rusia că le-a spionat fregata din Marea Baltică

De asemenea, Pistorius, a declarat, miercuri, în faţa Bundestagului, că un avion de vânătoare rusesc a survolat, recent, o fregată germană în Marea Baltică, în ceea ce el a descris drept o nouă încercare de provocare din partea Rusiei.

Vorbind în parlament la o dezbatere despre bugetul pe 2026, Pistorius a afirmat că, recent, „drone şi avioane de vânătoare ruseşti au pătruns adânc în spaţiul aerian polonez şi eston şi au survolat o fregată germană în Marea Baltică”, fără a oferi detalii despre momentul când a avut loc acest ultim incident.

„Putin vrea să provoace statele membre NATO şi să identifice, să expună şi să exploateze presupuse puncte slabe ale alianţei NATO”, spune ministrul german, reafirmând că răspunsul aliaţilor trebuie să fie ferm şi unit, dar şi reţinut.