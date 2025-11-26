Infecțiile respiratorii costă România zeci de milioane de euro anual. Soluția: vaccinarea continuă

Presiunea pe sistemul medical din cauza bolilor respiratorii poate scădea dacă există consecvență, spun specialiștii. Foto: Getty Images

Presiunea pe sistemul medical crește în sezonul de gripă și viroze. Afecțiunile respiratorii reprezintă pericole majore pentru copii, vârstnici și pacienții cronici. Vestea bună este că, pentru aceste afecțiuni, există vaccinuri care ne pot feri de boală și de complicații. Prevenția prin vaccinare poate salva milioane de vieți și aduce, în același timp, și economii la bugetul sănătății. Noi soluții pentru pacienți și beneficiile prevenției au fost prezentate la conferința națională „O gură de aer pentru sistemul medical și pentru pacienții cu boli respiratorii”, un eveniment organizat de Antena 3 CNN.

Potrivit specialiștilor, virusul sincițial respirator provoacă 5.000 de spitalizări anuale la sugarii sub șase luni și peste 5.500 la adulții peste 65 de ani, ceea ce înseamnă costuri de aproape 27 de milioane de euro.

„Povara infecțiilor respiratorii asupra sistemelor de sănătate, atât la nivel european, cât și la nivel local, este una în continuare majoră. Infecțiile respiratorii sunt frecvente, circulă ușor și vin cu un grad mare, în unele cazuri, de mortalitate. Avem anual aproximativ 10.700 de internări. S-a demonstrat că fiecare RON investit în vaccinare poate să genereze până la 44 lei în economii, bani care revin la economie. Fiecare euro investit în vaccinarea la adult poate să aducă o cotă de eficiență și să aducă un beneficiu înapoi în economie de 19 euro”, a explicat Mara Năstase, Co-leader Grup de lucru Vaccinare ARPIM.

„Eu aș spune că peste un an vom fi un pic mai bine, cu o singură condiție: să fim perseverenți. Pentru că tot ce auzim și facem, campanii de vaccinare, caravane, toate astea sunt foarte bune, cu o singură condiție: să fie continue. Deci, perseverența este secretul succesului. Și finanțarea, evident”, a afirmat Prof. Dr. Simin Aysel Florescu, Managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”, București.

Extinderea vaccinării este însă esențială pentru reducerea internărilor evitabile și a deceselor provocate de bolile respiratorii, spun experții.

„Am avut un dialog cu medicii de familie și mie mi-au spus ceva foarte interesant. Dacă pe biletul de ieșire al pacientului scrie «este necesară vaccinarea cutare», medicul de familie are un dialog mult mai constructiv și pacientul are o înclinație pozitivă să accepte. Deci se simplifică dialogul, care este normal ulterior între medicul de familie și specialist. Sigur că deschiderea pentru farmacie este importantă, dar eu am aflat o statistică recentă care e importantă, tot în misiunea aceasta vaccinală. Noi suntem 1.200 de pneumologi. Sunt județe, aceleași județe erau și în anii ’40, unde nu sunt mai mult de șase pneumologi în județul respectiv”, a completat Prof. Dr. Florin Mihălțan, medic primar pneumolog, Președintele Societății Române de Pneumologie, expert în BPOC și boli respiratorii cronice.

„Să ne vaccinăm noi, cei din jurul nostru și, din nou, acest cuvânt să devină absolut normal. În momentul în care plecăm cu un mesaj către populația generală, acela este că vorbim de un act medical sigur, care imunizează, protejează și astfel putem să ne gândim că anul viitor, pe vremea aceasta, să avem o populație deja imunizată. Și aici mă refer la vaccinarea de tip pneumococic, care se face pe tot parcursul anului, nu numai în anumite perioade, cum este profilaxia vaccinală pentru gripă”, a concluzionat Prof. Univ. Dr. Anca Streinu-Cercel, medic primar boli infecțioase, Coordonator al Departamentului de Cercetare Clinică și al Secției Adulți V – Boli Infecțioase și HIV, Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”.

România are, din păcate, cea mai mare rată de mortalitate prin decese prevenibile din Europa.