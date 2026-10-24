„Vacile și pinguinii poluează planeta”. Serios? Cu cât contribuie, de fapt, animalele la poluarea planetei, comparativ cu oamenii

Un studiu recent arată că pinguinii antarctici produc 7 milioane de tone de metan anual. Foto: Getty Images

O știre din ultimele zile prezintă datele unui studiu realizat în Spania, conform căruia, pinguinii antarctici ar fi responsabili de producerea a nu mai puțin de 7 milioane de tone de metan pe an. Metanul este un gaz cu efect de seră cu un impact mai puternic asupra încălzirii globale, comparativ cu dioxidul de carbon și „responsabil”, în același timp, pentru aproximativ 30% din încălzirea globală. Astfel de studii pot crea impresia că animalele ar fi și ele, „responsabile” de poluare și, implicit, de încălzirea globală. În realitate, conform unui raport al Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), anual sunt produse peste 57 de miliarde de tone de gaze cu efect de seră (dioxid de carbon, metan etc.). Astfel, cele 7 milioane de tone de metan „produse” de pinguini, de pildă, reprezintă doar 0,0123% din totalul emisiilor poluante.

Studiul recent, realizat de Consiliul Superior de Investigații Științifice din Spania (CSIC) și Universitatea din Granada susține că actualele colonii de pinguini antarctici reprezintă o „sursă naturală de metan”. Studiul demonstrează doar în premieră faptul că o asemenea cantitate de metan e produsă de coloniile de pinguini, fără a accentua impactul real produs asupra poluării și - implicit - încălzirii globale.

Pentru a obține aceste rezultate, echipa de cercetători spanioli a efectuat măsurători directe ale gazelor în două colonii mari de pinguini de pe Insula Deception, în arhipelagul Insulelor Shetland de Sud. De asemenea, au folosit drone echipate cu senzori optici pentru a cartografia suprafețele acoperite de guano (excremente) și pentru a estima populațiile de păsări din regiune. În final, cercetătorii spanioli au estimat că excrementele produse de aceste păsări generează aproximativ 490.000 de tone de metan pe an. Extinzând calculul la toate zonele din Antarctica unde se regăsesc aceste păsări, estimările au înaintat cifra de 7 milioane de tone, anual.

„Ele ar putea ajunge la aproximativ 7 milioane de tone de metan pe an, o cifră similară cu estimările globale pentru alte surse majore de metan asociate cu activitatea animalelor, cum ar fi termitele,” spune Emma Huertas, investigatoare principală a proiectului.

Pinguini antarctici. Foto: Getty Images

Autorii studiului au precizat astfel că până și termitele produc, anual, o cantitate similară de metan.

Și, totuși, nimeni, până acum, nu a arătat cu degetul către termite, pentru a le face responsabile de poluare și schimbările climatice actuale.

Și asta pentru că raportul UNEP arată că marea majoritate a gazelor cu efect de seră e de natură „antropică” - adică e provocată de om și acțiunile sale.

Astfel, din cele 57,1 miliarde de tone de gaze cu efect de seră emise în 2023, conform raportului UNEP, 26% au provenit din energie, 11% din industrii, 15% din transporturi, 6% construcții, 10% producția de carburanți, 9% procese industriale (producția de ciment, chimicale, metale etc.), 18% agricultură, exploatarea terenurilor, pădurilor etc.) și 4% deșeuri.

Dezvoltarea sectorului agricol al creșterii animalelor - și nu neapărat animalele în sine - e responsabilă de aproape 12% din totalul emisiilor de carbon anuale

Conform celei mai recente evaluări Global Methane Budget, se estimează că anual sunt emise circa 610 milioane de tone de metan, anual. Sursele antropice sunt responsabile de două treimi din aceste emisii, iar o treime sunt surse naturale (oceane, ape, zone umede).

Cea mai mare sursă producătoare de metan la nivel global este agricultura, în special creșterea animalelor, urmată de sectorul combustibililor fosili. Creșterea animalelor e responsabilă de o treime din totalul emisiilor de metan antropice.

Tradus în amprentă de carbon, datele Comisiei Europene arată că sectorul creșterii animalelor (păsări, porci, bovine, ovine etc.) e responsabilă de eliberarea a 6,2 miliarde de tone echivalent emisii de dioxid de carbon - adică aproape 12% din totalul emisiilor de CO2 anuale, produse de om.

Rapoartele internaționale arată că dezvoltarea sectorului agricol și a creșterii animalelor duc la mărirea emisiilor de metan și gaze cu efect de seră. Foto: Getty Images

Astfel, dezvoltarea acestui sector - creșterea animalelor - duce la creșterea emisiilor de metan și nu animalele domestice (vacile, de exemplu) sunt responsabile de aceste cifre. Animalele domestice (bovine, ovine etc.) ajung astfel să fie crescute în efective de dimensiuni tot mai mari, odată cu creșterea numărului populației planetei, iar toată această industrie produce, efectiv, poluare.

Raportul Global Methane Tracker din 2026 notează că, în prezent, concentrațiile de metan în atmosferă sunt de 2,7 ori mai mari, comparativ cu nivelurile de dinainte de revoluția industrială, iar metanul e „responsabil” de aproape 30% din creșterea temperaturii medii globale, de la revoluția industrial și până în prezent.

Emisiile de metan nu sunt încă măsurate și raportate clar: doar 48% sunt raportate în America și 16% în Asia

În plus, emisiile de metan provenite de la peste jumătate din producția mondială de petrol și gaze nu sunt măsurate într-o manieră „credibilă”, deși acest gaz contribuie semnificativ la încălzirea globală, a avertizat Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) într-un raport publicat joi, citat de AFP și preluat de Agerpres.

În ciuda progreselor înregistrate în implementarea protocoalelor de măsurare a emisiilor de metan, lumea „nu poate evita cele mai grave efecte ale încălzirii globale” fără „participarea deplină” a producătorilor de petrol și gaze la colectarea acestor date, avertizează Martin Krause, directorul diviziei pentru schimbări climatice din cadrul UNEP.

Monitorizarea precisă și transparentă a emisiilor de metan reprezintă un aspect esențial în lupta împotriva încălzirii globale, întrucât acest gaz inodor și invizibil are un potențial de încălzire mult mai mare decât cel al CO2 - dioxidul de carbon.

Companiile care au contribuit la acest raport anual privind emisiile de metan la nivelul întregului sector - în cadrul inițiativei Oil and Gas Methane Partnership (OGMP 2.0, Parteneriatul pentru metan în sectorul petrolului și gazelor, creat de UNEP și Climate and Clean Air Coalition, Coaliția pentru climă și aer curat) - sunt responsabile pentru 43% din producția mondială de petrol și gaze.

Marea majoritate a emisiilor de metan raportate de membrii OGMP provin din activitățile de explorare și producție (82%), o pondere mult mai mare decât cea a emisiilor generate de rețelele de gaze sau de terminale, se arată în raportul UNEP, organismul care coordonează eforturile ONU în domeniul mediului.

În timp ce 88% din producția europeană de petrol și gaze este acoperită de dispozitivul de raportare a emisiilor de metan OGMP, această cifră scade la 48% în America de Nord și la 16% în Asia Centrală.

În iunie, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a solicitat intensificarea eforturilor de reducere a emisiilor de metan, dintre care 60% sunt atribuite activității umane, principala sursă fiind agricultura, urmată de sectorul energetic, amintește AFP. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), producția de combustibili fosili (petrol, cărbune și gaze) a reprezentat 35% din emisiile de metan cauzate de om în 2025, totalizând aproximativ 124 de milioane de tone.

Raport climatic ONU: Depășirea pragului de încălzire globală e „iminentă și inevitabilă”

Un raport climatic al ONU publicat miercuri arată că omenirea va depăși inevitabil, în următorii ani, pragul de încălzire globală, de 1,5 grade Celsius, stabilit prin Acordul de la Paris. Sarcina pe care o avem de acum încolo, spune raportul, este să facem perioada în care temperatura globală va depăși această limită cât mai scurtă posibil.

În timp ce rapoartele anterioare exprimau scepticism în privința atingerii țintei de 1,5 grade, ultimul raport e primul în care autorii săi afirmă că ratarea acestei ținte va fi „iminentă și inevitabilă”.

„Acum spunem că această fereastră s-a închis, dar o putem redeschide făcând depășirea (țintei de 1,5 grade - n.r.) cât mai scurtă posibil,” a spus Inger Andersen, Director Executiv al Programului Națiunilor Unite pentru Mediu.

Rapoartele anterioare au analizat distanța dintre angajamentele țărilor privind reducerea emisiilor și ceea ce ar fi necesar pentru a limita încălzirea globală la 1,5 °C peste nivelurile preindustriale.

În schimb, raportul din acest an examinează noi scenarii de depășire a emisiilor și măsurile ce trebuie luate pentru a limita încălzirea maximă la doar 1,7-1,8 grade Celsius înainte de a readuce temperaturile la 1,5 C prin reducerea emisiilor și utilizarea tehnologiilor de captare a carbonului.

Documentul UNEP subliniază clar că fiecare fracțiune suplimentară de grad de peste 1,5 C „crește riscul de schimbări ireversibile, inclusiv în calotele glaciare, carbonul din permafrost, curenții oceanici și ecosistemele de corali, cu efecte devastatoare asupra oamenilor”.

Astfel, experții ONU arată că strategia trebuie schimbată: depășirea pragului nu înseamnă că lupta împotriva schimbărilor climatice trebuie abandonată. Noua strategie este ca perioada în care planeta rămâne peste 1,5 grade Celsius să fie cât mai scurtă, iar temperaturile să fie readuse ulterior sub acest nivel. În cel mai scăzut scenariu de depășire, creșterea maximă a temperaturii ar fi între 1,7 și 1,8 grade C și ar readuce temperaturile medii globale la 1,5 C sau mai puțin până în 2100.