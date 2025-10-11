Tranziția spre transportul public electric, tot mai grea. Autoritățile și companiile caută soluții pentru orașele viitorului

În marile orașe, poluarea afectează tot mai mult sănătatea publică / Sursa foto: Hepta

Drumul către tranziția verde pare mai anevoios ca niciodată. Multe proiecte care vizează modernizarea sistemului de transport în comun întâmpină dificultăți financiare. Autoritățile locale și mediul de afaceri au stat față în față la Smart Urban Mobility, eveniment organizat de Antena 3 CNN, la Salonul Auto București, și au căutat soluții pentru transportul urban modern și pentru ca energia verde să fie redefinite ca orașe ale viitorului.

În ultimele trei decenii, emisiile de gaze cu efect de seră din transporturi au crescut cu peste 33%, iar sectorul rutier este responsabil pentru aproximativ 60% din total. În marile orașe, poluarea afectează tot mai mult sănătatea publică, cu un număr în creștere de afecțiuni respiratorii.

„Trebuie să facem pași pentru a decarbona transportul. În mod evident, s-au făcut foarte mulți pași și se fac în continuare, dar nu este suficient.

Este importantă susținerea acestei tranziții, nu doar prin dezvoltarea infrastructurii care se întâmplă și s-a menționat foarte bine, s-a dezvoltat bine infrastructura în România în ultimii ani, dar și prin susținerea adopției de către utilizatori a vehiculelor electrice”, a declarat Alina Stoenescu, manager companie petrolieră.

Investițiile sunt puse sub semnul întrebării

Transportul public se modernizează de la un an la altul, însă într-o perioadă de austeritate, multe investiții sunt puse sub semnul întrebării.

Cu toate acestea, pentru a nu ne îndepărta de țintele europene, autoritățile locale caută soluții prin care să continue proiecte majore pentru tranziția verde.

„Trecem printr-o perioadă destul de neagră, într-o perioadă în care investițiile pe fonduri europene sunt puse sub semnul întrebării.

Sunt deja investiții aflate în derulare, despre care nu știm dacă vor mai continua sau nu, dar în ceea ce privește Craiova, chiar și în această situație, am hotărât ca din bugetul nostru să continuăm investițiile care sunt prioritare pentru cetățeni și printre acestea se numără și transportul în comun”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova.

„Cu aceste autobuze electrice, automat scade poluarea în localități, scade poluarea fonică, acustică, calitatea vieții crește. Oamenii își doresc un astfel de transport modern și, cum v-am spus, încercăm să-l ducem în cât mai multe localități din județul Ilfov. Legat de investitorii privați, suntem deschiși în Ilfov să vină cât mai mulți, care să pună umărul să construim din Ilfov, să transformăm Ilfovul într-un județ verde”, a declarat Ștefan Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov.

Și mediul de afaceri încearcă însă să vină cu propriile soluții prin care tranziția verde să rămână accesibilă.

„Este datoria noastră să găsim și acele soluții, să oferim acele soluții pentru a face tranziția energetică, inclusiv aspectul de mobilitate urbană, cât mai accesibil pentru cât mai mulți oameni, chiar și în condiții de eficiență economică. Asta poate să însemne planuri tarifare, poate să însemne plăți în rate pe factura de utilități pentru stațiile de încărcare.

Avem deja o rețea de încărcare în România care răspunde nevoilor utilizatorului mediu, utilizatorului general. Nu încă pentru absolut toate felurile de utilizare și nu încă pentru transport de tip comercial, deși sunt în continuare investiții în această zonă, dar pentru uzul privat și pentru utilizatorul mediu, pentru proprietarul de mașină electrică, suntem deja în punctul în care nu mai este o utopie să avem o mașină electrică”, a declarat Andrei Ștefănescu, director adjunct companie furnizare energie.

Soluțiile pentru un viitor mai verde au fost prezentate la Smart Urban Mobility, organizat de Antena 3 CNN, în cadrul evenimentului Salonul Auto 2025.