Vodafone România a câștigat premiul de excelență în cadrul Galei Antena 3 CNN Winners of de Future 2026. FOTO Antena 3 CNN

Compania Vodafone România a câștigat premiul Generation of Tomorrow în cadrul Galei Antena 3 CNN Winners of de Future 2026.

Ana Iorga: "Primul premiu din această seară, Generation of Tomorrow, recunoaște compania care construiește viitorul prin conectivitate, tehnologie și acces la oportunități digitale."

Andrei Tomescu: "Este vorba despre o companie care înțelege că progresul începe, în primul rând, cu oamenii. O companie care aduce internet de ultimă generație exact în locurile în care este nevoie, care sprijină educația digitală, dezvoltă competențele tinerilor și creează soluții inteligente pentru o societate mai conectată și mai sustenabilă."

Ana Iorga: "Câștigătorul acestei categorii demonstrează că inovația nu înseamnă doar viteza despre care vorbeam la început, competitivitate sau cele mai noi tehnologii, pentru că toată lumea își dorește asta, ci puterea de a transforma vieți prin aceste tehnologii".

Premiul a fost acordat companiei Vodafone România și a fost anunțat de Adrian Mănuțiu, realizator Antena 3 CNN.

Andreea Banu Somăreanu, strategic digital corporate communication manager la Vodafone: "De obicei investim în inovație și în tehnologie. Ne-am hotărât să dezvoltăm această campanie din dorința de a pregăti o generație de 10 pentru mâine, pentru viitorul la care sperăm cu toții.”

Ciprian Marica, unul dintre mentorii GEN 10: "Încercăm să dăm mai departe. Cred că generația noastră are o misiune: să lase ceva copiilor și să-i ajute. Avem în față o oportunitate oferită de Vodafone, prin care încercăm să descoperim și să formăm noi generații. Până la urmă, despre asta este vorba. Este foarte adevărat că talentul îți deschide ușa, însă ceea ce te face să continui este munca. Ne-am propus să descoperim tineri talentați și să-i ajutăm, așa că v-aș ruga să ne sprijiniți."