U Craiova vs Getafe se joacă azi, de la ora 19:45 – cum arată cotele la pariuri?

Universitatea Craiova debutează în faza ligii din Conference League 2026/2027 împotriva spaniolilor de la Getafe. Sursa foto: topbet

Universitatea Craiova este singura reprezentantă a fotbalului românesc, în sezonul european 2026/2027. Oltenii au ajuns în Conference League, după ce au fost eliminați din preliminariile Champions League și Europa League. Aceștia au cedat inițial cu Levski Sofia, iar apoi au părăsit EL după dubla cu Ararat-Armenia.

În cele din urmă, campioana României a ajuns în faza ligii din Conference League, iar primul meci este programat în această seară, pe teren propriu, contra lui Getafe, de la ora 19:45. Partida va fi transmisă în direct la Digi Sport, Prima Sport și Orange.

Spaniolii sunt favoriți în Bănie

Getafe este cotată cu 2.42 pentru a pleca acasă învingătoare, în timp ce succesul Universității Craiova este cotat cu 2.90 pe platforma de pariuri sportive TopBet (L1254520W001667, 18+). Un rezultat de egalitate are o cotă de 2.90.

Cei care mizează pe un meci în care formația lui Coelho nu va ceda pot înverzi o cotă de 1.52. Scenariul opus are o cotă la acest operator online de 1.32. În ceea ce privește deschiderea de scor joi seara, Craiova poate dubla mizele, în timp ce Getafe are o cotă de 1.84.

Parcurs european lung pentru Craiova

Universitatea a început încă de pe 8 iulie să evolueze în Europa. Oltenii au eliminat-o pe Vitebsk în preliminariile Champions League, dar s-au oprit apoi contra bulgarilor de la Levski. Baiaram & co. au cedat cu 1-0 în deplasare, iar returul din Bănie s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.

Apoi, formația alb-albastră a trecut de un tur preliminar în Europa League, după un 3-2 la general cu finlandezii de la KuPS. A urmat dubla cu Ararat Armenia, pierdută cu scorul general de 2-1. Totul s-a decis în minutul 90+8 al returului din deplasare, atunci când Sandro Lima a marcat dintr-un penalty repetat.

Getafe în schimb a jucat doar în play-off-ul Conference League, contra celor de la Partizan. Spaniolii s-au impus cu 3-1 acasă, însă emoțiile au apărut în deplasare. Sârbii au reușit să câștige cu 2-1, fiind aproape de a împinge meciul în prelungiri.

Sezon intern destul de diferit

Universitatea Craiova este una din cele mai în formă echipe ale fotbalului din România, în momentul de față. Oltenii au început stagiunea cu un nou trofeu, cel al Supercupei României. Acesta a fost câștigat în fața celor de la Universitatea Cluj, la loviturile de departajare.

După mai mulți pași greșiți, craiovenii și-au intrat în ritm în Superliga, unde au legat victorii la 0. Aceștia au bifat un 4-0 cu U Cluj și un 5-0 cu FCSB, printre altele. Formația alb-albastră luptă din nou pentru titlu, sezonul trecut reușind eventul.

Getafe în schimb este o formație de pluton în LaLiga, un campionat evident mult mai dificil. Formația din Madrid a suferit mai mulți pași greșiți, pierzând în deplasări la Alaves, Osasuna sau Betis. Sezonul trecut a fost unul solid pentru Getafe, care a încheiat pe locul 7, cu 51 de puncte.

Formația din Madrid va evolua pentru prima oară în faza ligii din Europa League. Ultima participare în Europa a fost în 2019/2020, atunci când spaniolii jucau în Europa League.

Craiova în schimb a fost prezentă și sezonul trecut în faza ligii din Conference. Gruparea de pe Stadionul Ion Oblemenco a încheiat pe locul 25 și a ratat astfel o primăvară europeană.