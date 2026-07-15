BBC: Cine este Enrique Macaya Marquez, jurnalistul argentinian de 91 de ani care a fost prezent la 18 Cupe Mondiale consecutive

3 minute de citit Publicat la 23:45 15 Iul 2026 Modificat la 00:04 16 Iul 2026

Jurnalistul argentinian Enrique Macaya Marquez. Foto: Profimedia Images

Se pare că toată lumea vrea o fotografie cu Enrique Macaya Marquez. Argentinianul are o poveste destul de interesantă: Într-o carieră de aproape șapte decenii, jurnalistul în vârstă de 91 de ani a acoperit un număr fără precedent de Cupe Mondiale consecutive, mai exact 18, scrie BBC News.

Primul său turneu a fost în 1958, când juca un băiat minune de 17 ani pe nume Pele. Macaya avea 24 de ani când a fost trimis în Suedia pentru acel turneu.

Una dintre primele sale misiuni a fost să vadă meciul dintre Brazilia lui Pele și Austria, dar prima sa amintire este despre ceea ce a ajuns să fie cunoscut sub numele de „Dezastrul Suediei”: înfrângerea Argentinei cu 6-1 în fața Cehoslovaciei.

„A rămas întipărit în memoria mea ca o înfrângere zdrobitoare pentru echipa națională de fotbal a Argentinei. Nu știam aproape nimic despre Cehoslovacia. Nu aveam nicio informație, nicio informație, iar ei ne-au surprins”, a spus el.

După aproape șapte decenii, Macaya s-a transformat. A scris despre Pele, Diego Maradona, Lionel Messi și nenumărați alți jucători grozavi.

Televiziunea a devenit digitală, statisticile au devenit instantanee, iar Cupele Mondiale s-au extins în spectacole globale. Totuși, un lucru a rămas neschimbat: Macaya refuză să se grăbească să judece.

Această filozofie i-a modelat perspectiva când Scaloni a fost numit pe neașteptate selecționer al Argentinei în 2018.

„Nu aveam mari speranțe. Nu-l cunoșteam”, spune Macaya, comentator la DSPORTS Radio.

De atunci, Scaloni a condus Argentina spre gloria în Copa America, Finalissima și Cupa Mondială, transformând ceea ce mulți au considerat unul dintre cele mai mari pariuri ale fotbalului într-una dintre cele mai mari povești de succes ale sale.

Macaya spune că urmărirea acestor evenimente i-a întărit ceva în care a crezut de-a lungul carierei sale.

„Nu poți judeca fără o înțelegere mult mai profundă și mai completă a persoanei judecate”, spune el.

Argentina a ajuns din nou în semifinalele Cupei Mondiale 2026 și se pregătește să înfrunte Anglia, o adversară de renume, miercuri de la ora 22 (ora României). Macaya consideră că Argentina are toate șansele să repete succesul din 2022. „Bineînțeles că pot. Dacă vorbim despre ce este posibil, despre viitor, cred că Argentina este capabilă să câștige”, a spus el. Când este întrebat care este jucătorul său argentinian preferat, „evident, este vorba de Messi”. Dar când urmează inevitabila întrebare, cine este cel mai mare din toate timpurile, certitudinea dispare. „Această întrebare merită un zâmbet. Nu există nicio modalitate de a măsura jucătorii de-a lungul istoriei. Timpurile s-au schimbat. Adversarii s-au schimbat. Fiecare jucător este unic. Pot spune pe cine mi-a plăcut personal, dar asta nu înseamnă că cred că acel jucător a fost cel mai bun din istorie”, a explicat el. Este un răspuns care explică de ce Macaya a rămas respectat atât de mult timp. În loc de clasamente definitive, el preferă nuanța. Același lucru este valabil și atunci când vorbește despre Messi și despre un alt număr 10 genial al Argentinei: Diego Maradona. „Este foarte dificil să faci o comparație la rece. Adversarii erau diferiți. Nevoile erau diferite. Sprijinul din partea coechipierilor era diferit. Fiecare avea propria viață și propria istorie”, a mai spus Macaya. El oferă un răspuns similar și atunci când i se cere să compare Brazilia lui Pele din 1970 cu Argentina lui Maradona din 1986. „Nu există nicio modalitate de a le compara. Stilul este complet diferit”, spune el.

„Mă voi pensiona la un moment dat”